習近平訪問澳門｜習近平偕夫人彭麗媛抵澳：澳門是祖國的掌上明珠

周五（20日）是澳門回歸廿五周年，也是澳門第六屆政府宣誓就職大日子，國家主席習近平今日（18日）下午與夫人彭麗媛抵達澳門，展開三天視察行程，並會出席澳門回歸慶祝活動。習近平在機場發表簡短講話時表示，每次來到美麗的澳門都感到十分高興，今次前來的目的是和同胞們一同慶祝澳門回歸二十五周年，「看看這幾年澳門的新發展、新變化。」



國家主席習近平12月18日下午與夫人彭麗媛抵達澳門，習近平在機場發表簡短講話，指澳門是祖國掌上明珠，未來幾天會在澳門「走一走看一看」，共商澳門發展。（央視直播訊號/《香港01》直播截圖）

習近平乘坐的專機12月18日下午抵達澳門機場，停機坪鋪設紅地氈及講台，交通警及迎接車隊的車輛亦已停泊在停機坪。（《香港01》直播截圖）

國家主席習近平乘坐的專機約在下午4時08分抵達澳門機場，停機坪鋪設紅地氈及演講台，交通警察及迎接車隊車輛亦已停泊於停機坪上。現場設歡迎隊伍， 歡迎隊伍由500人組成，包括大中小學生，及各界青年代表等。歡迎儀式包括有舞龍舞獅表演，取其國泰民安、吉祥如意的寓意。

國家主席習近平12月18日下午偕夫人彭麗媛抵達澳門，兩人步出專機，向現場人士揮手。（《香港01》直播截圖）

習近平與夫人彭麗媛一起步出專機機艙，並向在場人士揮手。習近平之後發表簡短講話，指每次來到美麗澳門都感到十分高興，今次前來的目的是和同胞們一同慶祝澳門回歸二十五周年，及看看澳門近年來的新發展、新變化。

廿五年來具澳門特色的「一國兩制」實踐取得舉世公認成功

習近平指廿五年來，具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，展現出勃勃生機和獨特魅力，發展日新月異、勢不可擋，形容澳門的發展後繼不發、未來可期，是澳門居民的光榮，也是全國人民的驕傲。他相信，只要充分發揮「一國兩制」制度優勢，敢於拼搏、勇於創新，澳門一定能創造更美好的明天。

習近平：一直惦念澳門發展和全體居民的福祉

習近平指，澳門是祖國的掌上明珠，他一直惦念澳門發展和全體居民的福祉。未來數日會在澳門「走一走看一看」，與各界朋友廣泛深入交流，共商澳門發展。

習近平乘坐的專機抵達澳門機場，停機坪鋪設紅地氈及講台，交通警及迎接車隊的車輛亦已停泊在停機坪。 歡迎隊伍由500人組成，包括大中小學生，及各界青年代表等。歡迎儀式包括有舞龍舞獅表演，取其國泰民安、吉祥如意的寓意。（央視直播訊號/《香港01》直播截圖）

今次是習近平事隔五年後，再次到澳門出席慶回歸活動。他2019年偕同夫人彭麗媛悉坐專機於下午約四時抵達澳門，並在機場發表簡短談話，表示很高興再次來到美麗的澳門，且對澳門不陌生，於2000年至今多次訪澳，最近一次是澳門回歸祖國15周年來澳出席慶祝活動，現在澳門回歸20周年再次來到澳門，感到非常高興。

習近平（左）2019年偕夫人彭麗媛會到澳門，出席澳門回歸廿五周年活動（澳門新聞局）

習近平在2019年在澳門發表重要講話，提出四點希望（澳門新聞局）

習近平五年前對澳門提出四點希望

習近平並就推動澳門特區各項建設事業躍上新台階提出四點希望：

一是堅持與時俱進，進一步提升特別行政區治理水平。要適應現代化社會治理發展變化及其新要求，推進公共行政等制度改革，提高政府管治效能。要把依法辦事作為特區治理的基本準則，不斷健全完善依法治澳的制度體系。要善用科技，加快建設智慧城市，不斷促進政府決策科學化、社會治理精準化、公共服務高效化。

二是堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展。要圍繞“一中心、一平台、一基地”的目標定位，堅持規劃先行，注意統籌協調。要結合澳門實際情況，選準經濟適度多元發展的主攻方向和相關重大項目，從政策、人力、財力等方面聚力攻堅。要積極對接國家戰略，把握共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設的機遇，更好發揮自身所長、增強競爭優勢。當前，特別要做好珠澳合作開發橫琴，為澳門長遠發展開闢廣闊空間、注入新動力。

三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生。要結合發展需要和市民需求，加強交通、能源、環保、信息、城市安全等公共基礎設施建設，改善市民生活環境，提升市民生活品質。積極回應市民關切，着力解決住房、醫療、養老等方面的突出問題，更加關注對弱勢社群的幫助和扶持。要不斷提高教育水平，打造高標準教育體系，為青少年成長成才創造更好條件。

四是堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。要堅持和弘揚愛國愛澳核心價值，廣泛凝聚共建澳門的社會共識。加強社團建設，保持澳門社會講團結、重協商的傳統，妥善處理社會矛盾，共同維護社會祥和。發揮澳門中西文化薈萃的優勢，助力國際人文交流。