澳門回歸25年｜新華社：習近平多年來親自謀劃澳門適度多元發展

澳門將迎來回歸25周年慶典，中共總書記、國家主席習近平今日（18日）下午會抵達澳門，視察三天。新華社在習近平抵澳門前發文，指習近平多年來親自謀劃澳門適度多元發展，又指十八大以來，以習近平為核心的黨中央，始終關心澳門發展，牽掛澳門同胞福祉，不斷推進具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐。



新華社（澳門新聞局）

新華社發文指習近平（新華社網頁圖片）

文章交代習近平一直以來對澳門的關注，指出習近平2009年以國家副主席身份到澳門考察期間，已指出澳門經濟必須走適度多元發展之路，為澳門經濟社會發展指明方向。習近平當年在會見澳門社會各界人士時宣布，中央政府已決定同意開發橫琴，並將在開發過程中充分考慮澳門實現適度多元發展的需要。

澳門旅遊塔與橫琴、珠海（新華社圖片）

2012年12月，習近平擔任中共中央總書記後首次離京考察，來到廣東，再次踏上橫琴這塊熱土。他勉勵橫琴「在體制機制創新方面，為粵港澳合作做出貢獻」。2014年12月和2018年10月，習近平又兩次到訪橫琴。他強調：「橫琴有粵澳合作的先天優勢，要加強政策扶持，豐富合作內涵，拓展合作空間，發展新興產業，促進澳門經濟發展更具活力。

文章指，在習近平親自謀劃指導下，2021年9月，中共中央、國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。習近平亦非常關心澳門推進中國與葡語國家商貿合作服務平台的進展。