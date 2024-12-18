澳門回歸25年｜國家主席習近平下午抵達視察三天　各口岸加強保安

國家主席習近平今日（18日）下午將會抵達澳門考察三日，並出席澳門特區成立25周年慶祝活動，重頭戲自然是本周五（20日）早上舉行的新一屆澳門特區政府就職典禮。澳門當局近日已在多個口岸等地方加強保安檢查，其中，外港碼頭據報有手持盾牌的警察戒備，而經碼頭入境澳門的旅客的隨身行李必需逐一接受檢查。



習近平2019年抵澳門後發表講話（澳門新聞局圖片）

澳門市面有不少慶回歸的標語或橫額（馮子健攝）

澳門市面有不少慶祝回歸廿五周年的標語（馮子健攝）

另一個主要口岸，港珠澳大橋日前開始至本月22日，實施臨時交通安排。 市民如果由香港出發，經港珠澳大橋往澳門，在香港口岸會檢查出境人士的行李；而大橋近珠海的路段，亦有內地海關人員抽查車輛，被查車輛的乘客須再次接受安檢。

李家超昨日在行政會議開會前指，一定會到澳門祝賀新任特首岑浩輝（梁鵬威攝）

李家超撰文：期待與岑浩輝緊密合作

明天（19日）到澳門出席慶回歸活動的行政長官李家超今日在報章撰文，祝賀澳門回歸25周年，及澳門新一屆政府就職。李家超指，香港和澳門同享「一國兩制」優勢，地緣相近，交流頻繁，亦是國家改革開放過程中的參與者、貢獻者和受益者，可以互補優勢，共同擔當大灣區發展引擎的責任。他期待與澳門新一任行政長官岑浩輝緊密合作，進一步深化與澳門特區的交流合作，互利共贏，共同以港澳所長，服務國家，並展現一國兩制的生命力和優越性。