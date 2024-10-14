勞顧會改選｜林偉江爭連任跟進外勞政策　不希望變「橡皮圖章」

新一屆勞工顧問委員會僱員代表選舉將於11月中舉行，工聯會副理事長林偉江獲汽車交通運輸業總工會提名，及工聯會推薦參選，冀爭取連任。林稱，爭取連任是為跟進輸入外勞政策、「4118」連續性合約改制等政策調整進度。他坦言不希望政府主導下勞顧會成為「橡皮圖章」，呼籲政府更加重視勞顧會。



新一屆勞工顧問委員會僱員代表選舉將於11月舉行，工聯會副理事長林偉江獲汽車交通運輸業總工會提名，以及工聯會推薦參選，冀爭取連任。左為林偉江。（何夏怡攝）

冀連任跟進外勞等政策變動

林偉江是勞顧會2023至2024年度的僱員代表之一，今次爭取連任。他稱自上屆參選後便關心輸入外勞政策、「4118」連續性合約改制等政策調整進度，至於後者，現時兼職工的疾病津貼、有薪假期等情況已經改善，希望連任後繼續推動，「不少政策有連續性，連任有利於把關具體落地措施、執行日期、反映情況」。

林：不希望勞顧會變橡皮圖章

林偉江公佈其參選政綱，前三項分別是配合「八大中心」定位發展制定人力資源規劃、反對擴大輸入外勞並訂立煞停機制、推動構建「勞、資、政府」三方集體協商機制改善打工仔待遇。他續指，不希望勞顧會在政府主導下「變成橡皮圖章」，呼籲政府對勞顧會多加重視及坦承交流。

林偉江（黃寶瑩攝）

至於選情，林偉江稱比較樂觀，過去任期已有成果，有信心在今次選舉的五席中爭得一位。

身兼工聯會理事長的立法會選委界議員黃國表示，勞顧會選舉獲勞工界重視，因許多勞工政策議題需在勞顧會討論，以達到共識。「比如人才計劃、香港人力資源如何配合八大中心發展、退休保障、強積金計劃優化。」他指，工聯會全力支持林偉江爭取連任，冀他聚焦全港勞工議題發揮作用。

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷。（讀者提供）

減少嚴重工業意外 需加強承辦商監督角色

被問及會如何推進政綱第五項「制定政策及措施遏止嚴重工業意外」，林偉江表示嚴重人身職業傷亡事件「一單都嫌多」，應加強承辦商安全主任的角色，如若在其監督過程中事故多發，可考慮投標方面設條件；工友方面，則需加強安全宣傳。他又指平台勞工遇交通意外，難獲僱傭條例保障亦需關注。