李家超：習近平系統總結一國兩制實踐四原則　會與岑浩輝攜手合作

國家主席習近平今早（20日）在慶祝澳門回歸祖國 25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，並發表重要講話。同樣出席典禮的行政長官李家超表示，習主席系統總結了繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠需要把握好的四條原則，讓大家進一步深化對「一國兩制」的深刻了解，繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠。



他又指，習近平再次激勵港澳兩個特區攜手並進，講話也充分反映中央對港澳特區的關心、重視和支持，是國家對全面準確貫徹「一國兩制」的堅持和肯定。除了是對推動澳門長遠發展作出的重要指示外，亦是對港澳特區的期望和指導方向。他又恭賀岑浩輝就任澳門特別行政區第六任行政長官，表明將與岑浩輝攜手推動港澳加強交流合作，服務國家所需，展現「一國兩制」的優越性。



李家超與岑浩輝在歡迎晚宴上短暫交談。（李振邦攝）

李家超在社交平台發文指，習主席系統總結了繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠需要把握好的四條原則，包括：要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；維護高水平安全、推動高質量發展；發揮獨特優勢、強化內聯外通；弘揚核心價值、促進包容和諧。這讓我們進一步深化對「一國兩制」的深刻了解，繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

李家超又指，習近平主席的重要講話充分反映中央對港澳特區的關心、重視和支持，是國家對全面準確貫徹「一國兩制」的堅持和肯定。除了是對推動澳門長遠發展作出的重要指示外，亦是對港澳特區的期望和指導方向。香港和澳門同為國家的特別行政區，同享「一國兩制」優勢。港澳特區回歸以來取得的成績，正是 「一國兩制」實踐所取得的成就，充分彰顯「一國兩制」的制度優勢。

李家超：習近平再次激勵港澳兩個特區攜手並進

他表示，習近平兩年半前在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮的重要講話，對香港提出「四個必須」、「四點希望」 以及「青年興，則香港興」，成為現屆特區政府施政藍圖。今天他再次激勵港澳兩個特區攜手並進，並站在一個新的更高起點上，進一步擘畫了港澳發展的藍圖、明確了方向。

第六任澳門行政長官岑浩輝今日（20日）宣誓就任特首，並發表就職演說。（香港01直播截圖）

會繼續和澳門優勢互補 攜手貢獻和推動粵港澳大灣區建設

另外，李家超又發表聲明，表示香港與澳門同為國家的特別行政區，同享「一國兩制」優勢，情如手足，交流頻繁，多年來在經濟、跨境基建、旅遊、文化等方面合作無間，根基深厚。他指，香港會繼續和澳門優勢互補，攜手貢獻和推動粵港澳大灣區建設，為構建一流灣區努力。

李家超祝願岑浩輝和澳門第六屆政府帶領澳門發展屢創高峰。他表示，將與岑浩輝攜手推動港澳加強交流合作，共同以自身所長，服務國家所需，展現「一國兩制」的生命力和優越性，為國家現代化強國建設、中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。