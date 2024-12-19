習近平見李家超：「國家對香港有很高期待」 希望穩健施政拼經濟

央視報道，國家主席習近平今日（19日）下午在澳門會見了出席慶祝澳門回歸祖國活動的行政長官李家超。習近平表示，「一國兩制」實踐已經進入新階段，香港、澳門應該展現更大作為、實現更好發展，要互學互鑑，加強交流合作，開創更光明前景。習近平又指國家對香港有很高的期待，希望李家超和特區政府穩健施政，全力拼經濟、謀發展。



今次是習近平上周五在北京接見述職的李家超後，雙方一星期內第次見面。



李家超去年向國家主席習近平述職（政府新聞處）

港澳要「互學互鑑，加強合作」

央視報道，習近平在會面中表示，「一國兩制」實踐已經進入新階段，香港、澳門應該展現更大作為、實現更好發展，要互學互鑑，加強交流合作，開創更光明前景。習近平又指國家對香港有很高的期待，希望李家超和特區政府穩健施政，全力拼經濟。

習近平：國家對香港有很高的期待

習近平又指，國家對香港有很高的期待，希望李家超和特區政府穩健施政，全力拼經濟、謀發展，奮力創造香港新的輝煌。

李家超感謝習近平的接見，表示將努力帶領香港拼經濟、謀發展，切實改善民生，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局。

中共中央政治局常委蔡奇、中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍亦有參與會見。