再提習近平勉港府帶領改革　李家超冀經民聯率工商專業界當主力軍

行政長官李家超今日（17日）晚上在經民聯12周年晚宴上致辭時，再次提及上星期到北京述職，國家主席習近平再次強調國家將繼續堅定不移，貫徹「一國兩制」方針，又指香港發展面臨新的歷史機遇，勉勵香港政府帶領社會改革，對接國家戰略發展。他期待經民聯在未來繼續發揮推動力和影響力，帶領工商專業界擔當主力軍、生力軍的角色，用實際行動助力香港開拓經濟發展新空間。



李家超今日（17日）晚上出席經民聯12周年晚會時，再次提到述職期間，習近平主席勉勵香港政府帶領社會改革（政府新聞處）

他在經民聯12周年慶典暨籌款晚宴致辭時表示，面對外圍經濟急劇變化，香港正處於經濟轉型期，政府將發掘繼續新經濟增長點，而深圳恢復一簽多行後訪港旅客大增，東南亞國家旅客亦恢復到疫情前水平，旅遊業人氣顯著旺盛。他指，政府和各界都有自己角色，透過創新和創造貢獻香港繁榮穩定。

經民聯成立十二周年晚宴（政府新聞處）

至於經民聯成立十二周年，李家超指「12」在曆法中象徵生生不息。經民聯自二○一二年創立至今，走過了奮發自強的12載，正好展望更美好的未來。他又指，寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來，經民聯以至香港工商業界，國際視野、市場觸覺和龐大人脈網絡一直是香港的成功要素，是其中具影響力的香港力量。在這個經濟轉型期，政府會帶領大家團結一致，共同積極探索新業態，為香港經濟發掘更多增長新動能。

他期待經民聯在未來繼續發揮推動力和影響力，帶領工商專業界擔當主力軍、生力軍的角色，用實際行動助力香港開拓經濟發展新空間，推廣香港良好的營商環境和發展機遇。