首回應議員議案被批空泛、拉布　梁君彥：議員五光十色、有準備

立法會主席梁君彥回應有部分議員議案內容被指空泛、甚至有議員以「拉布」方式應對以求及時休會時，強調議員是五光十色、代表不同社會階層，會有不同意見，議員提議案一定有道理。他也不認同議員有拉布：「五、六年前才是拉布，依家係討論，最後發言幾位議員是有準備不是亂講、有拿著紙入會議廳，不覺拉布。」



立法會明年進入本屆任期的最後一年會期，被問及已擔任議員二十年，會否有退休的計劃時，他只表示踏入會期最後一年，工作挑戰大，要專心議會事務，適當時間再考慮未來動向。不過，他也補充指大家做過議員後，相信日後無論在甚麼崗位，也會盡心盡力為社會服務。有八年主席經驗的他被問及出任主席的條件時，只說只要是議員又獲其他議會同僚支持便可，即使是「新丁」也可以：「 大家支持就得」。



梁君彥不認同議員議案內容空泛（立法會直播截圖）

梁君彥今日舉行年結記者會，被問到議員議案被批內容空泛，甚至上周四有議員為求及早休會，而紛紛就一個議案發言，以便把辯論拖延至下午二時後結束，以令主席不再開啟另一個辯論，押後至本周處理，變相合作「拉布」提早休會。他主動提及「十四五」規劃本港的參與度不高，但對本港影響深遠，國家正準備「十五五」規劃是一件很重要的事，各有各看法，不同階層未必息息相關。

而議員被指「拉布」的議案，正是自由黨李鎮強提出的「十四五規劃將圓滿收官，繼續提出有利國家和香港特區發展的建議」。

立法會會議（立法會直播截圖）

當被再三追問議員議案被批內容空泛和「拉布」求休會，及會否考慮削減議員議案數目時，他指有些議案，部分市民可能感到好近，一些卻又感到遙距，因為社會有不同階層，強調議會事務不一定有趣：「不是看劇集」，但重申所有議會事皆與市民息息相關，議員五光十色。他又指，作為主席要安排議程，盡量每年安排三十多個大會會議，需要秘書處安排人手也要配合官員：「五、六年前才是拉布，依家係討論，最後發言幾位議員是有準備不是亂講、有拿著紙入會議廳，不覺拉布。」

有議員不務正業？ 梁君彥：有啲花邊新聞有人認識都好

至被本屆部分立法會議員也曾被質疑「不務正業」，他也為議員辯護指議員的工作不限於議會，他們也要落地區接觸選民、接觸社會各界，他深信議員有尺度，希望社會體諒：「有花邊新聞有人認識都好」他相信議員們會做好平衡，強調大部分議員盡心盡力做事。

政府面對千億財赤，有人倡議公務員、問責官員減薪以示共渡時艱，至於立法會議員會否也減薪作表態，梁君彥指立法會財會主席已回答此問題，形容對方的答案答得很好。他又指目前最重要搞好香港經濟，又指過去也出現過千億財赤的情況，但香港一有機會便會翻身，又指不要罔自匪薄，本港今年的經濟增長也有百分之二至百分之三，美國也只得百分之二。

仍有十一條例草案待審議 梁君彥：多啲嚟密啲手

立法會任期只餘下最後一年，目前仍有十一條條例草案待審議，梁君彦稱部分是最近兩、三星期才提交議會，承諾議員會努力審議，務求在本屆任期的最後一年會期內完成審議所有條例草案：「多啲嚟密啲手」。

他以「敢擔當、做實事」來形容本屆立法會，指議員拼搏為民，把愛國愛港精神化作實際行動，本立法年度共舉行三十六次會議通過三十四項法案，憑著行政立法機關的決心和齊心，成功在今年三月完成落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》，為香港完成堵截防範國安風險缺口。他強調，國安才有家安，立法維護國安是天經地義的事情，也因此他在此關鍵時刻投下一票，以彰顯國家安全人人有責，而條例通過後，特首李家超也罕有地到立法會發言，一同見證歷史時刻。

梁君彥會在21日率團到日本進行四天職務考察，期間會爭取日本支持本港盡早加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及討論食品安全。