冬至｜麥美娟臨時避寒中心派糕餅送祝福︰居民見到我們非常感動

寒冷天氣警告於今晚冬至（21日）生效，民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正於傍晚到油麻地及深水埗的臨時避寒中心，向入住的市民及當值人員送上糕餅、水果，以及節日問候。麥美娟說︰「在避寒中心的居民見到我們來探訪，都非常感動，也令我與副局十分動容。」



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麥美娟偕梁宏正到油麻地及深水埗兩間臨時避寒中心

天文台於今午4時20分發出寒冷天氣警告，民政事務總署開放18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。麥美娟與梁宏正先後聯同油尖旺及深水埗民政專員，分別到訪設於梁顯利油麻地社區中心及深水埗南昌社區中心的臨時避寒中心，為入住市民及當值人員送上糕餅、水果，以及節日問候。

▼12月20日 天文台清晨在各氣象站均錄得氣温降至12度以下▼



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麥美娟感謝同事謹守崗位 籲大眾關心身邊長者

麥美娟表示，「在避寒中心的居民見到我們來探訪，都非常感動，也令我與副局十分動容。一聲問候足以驅散寒冬，也請大家多關心照顧身邊的長者及家人，大家一起共度溫暖冬至！」

麥美娟並指，非常感謝同事在節日期間仍然謹守崗位，支援臨時避寒中心的運作，盡心盡力服務市民。18間中心會在寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放，有需要的市民可暫住。