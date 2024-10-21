麥美娟：會檢視關愛隊工作範圍　新增5成資助金額全用作提供服務

勞福界官員今日（21日）出席《行政長官2024年施政報告》相關措施記者會，民政及青年事務局局長麥美娟表示會將關愛隊服務恆常化，重新檢討關愛隊的服務範圍以及增加現有資助金額的5成。



2023年第3季起，18區452隊關愛隊去年投入服務。麥美娟表示，現時關愛隊成員有逾5000名義工，在沒有義工津貼的前提下無償，甚至自己出錢提供服務，她舉例華豐大廈火警一事，有關愛隊隊員「出錢出力」參與服務，為受影響市民提供衣物飲食。

政府為加強支援關愛隊，施政報告提出恆常化關愛隊，並在下一期撥款，增加資助金額5成，民政總署亦會推出「關愛隊傑出表現計劃」，由政務司司長頒獎予得獎人士。

麥美娟指，現時關愛隊不僅在緊急情況下提供服務，平時亦探訪有需要住戶及其他類型服務，包括舉辦「地區爲本」活動。截至今年8月，關愛隊已探訪23萬名有需要住戶；提供2200宗小型家居維修服務；舉辦逾萬次不同形式的地區活動及服務，達到當初成立時的「凝聚社會資源，共建關愛社區」願景。

麥美娟表示，關愛隊隊員、義工以及相關夥伴團體，政府資助的金額將全數用在關愛隊所提供的服務。但她亦補充，現時政府與現正提供服務的關愛隊成員簽下2年協議，當局將檢視關愛隊服務範圍及工作種類等，以及地區團體是否合適擔任關愛隊，麥美娟強調，檢討重點是「服務範圍而唔係數量範圍」。

除了恆常化18區關愛隊，麥美娟指現今有8家少數族裔人士支援服務中心運作，今年7月起各中心已設1隊少數族裔關愛隊；而本年底投入服務九龍中及新界東少數族裔人士支援服務中心亦會設少數族裔關愛隊。

同場的勞工及福利局局長孫玉菡亦提到，南區及荃灣區關愛隊進行的「地區服務及關愛隊伍（關愛隊）—支援長者及照顧者先導計劃」將擴展至全港。