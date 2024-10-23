麥美娟稱會因應「簡樸房」標準檢討床位條例　惟不可以「照搬」

施政報告2024交代當局擬訂「簡樸房」標準，同時會檢視持牌床位寓所的樓宇和消防安全水平，修例提高法牌要求。民政及青年事務局局長麥美娟今（23日）早在電台節目表示，會在現有床位條例上，按簡樸房的要求，相應地調節限制，主要增強樓宇安全及消防安全。她又指，正加強執法、不容許非法床位，今個月已進行兩次突擊巡查，並可能會檢控有關個案。



政府最新一份《施政報告》將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。（資料圖片／梁鵬威攝）

麥美娟指，現時共有7個持牌床位寓所，其中2個由非政府機構營運。她稱會因應分間樓宇要求，相應地調節對床位的限制，認為最重要是消防及樓宇安全，例如通道闊度、床位高度等，會視乎每一個床位面積，再提升相關標準，並審視有沒有需要一致。

她強調，簡樸房標準「不可以照搬」至床位標準，「唔通每一個床位都要有窗」，會繼續審視社會需要及訴求，決定床位寓所發牌的要求。

問及有沒有告別籠屋的時間表，她表示床位寓所不同於分間樓宇，一向有發牌要求，只保留合法床位，「無牌經營從來都唔畀」，又指今個月已進行兩次突擊檢查，或會檢控有關個案，重申一定會加強執法。