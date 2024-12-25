陳同佳出獄五年仍居深山　管浩鳴：對社會最好、赴台自首意願不變

觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳目前仍居深山，一直協助陳同佳的立法會議員管浩鳴指，大家只會願意接受在台灣服刑出獄的陳同佳，現時讓陳同佳暫居深山，足不出戶，是對社會最好。他又說，台灣當局亦對陳同佳不公道，陳希望到台灣坐牢，為自己的錯誤承擔責任，卻沒有機會做到。



陳同佳至今未能赴台自首，協助他的管浩鳴亦十分無奈。（資料圖片）

陳同佳自2019年在本港因洗黑錢罪行服刑後出獄，一直隱居深山，也未能住台灣自首。一直協助他的管浩鳴接受網媒訪問時強調，陳同佳自首意願不變。他指，社會只會願意接受陳同佳到台灣服刑，刑滿後重新做人，安排陳同佳暫居深山，是陳可到台灣自首前的緩衝做法，對社會最好，假如讓陳同佳投身社會工作，或回到屋邨居住，「嘈到拆天都似」。

對於外界指責他包庇陳同佳，管浩鳴對此感到沒有辦法，又指陳同佳和案中死者潘曉穎是聖公會學校學生，只是希望協助願意回到台灣自首的陳，接受一場公平審訊。他指，若無人理會陳「佢癲咗，跳咗樓，咁點呢？」他慨嘆，到台灣受審竟難過勸陳自首。

他認為，台灣當局亦對陳同佳不公道，因為陳同佳希望到台灣受審並服刑，為自己的錯誤承擔責任，卻沒有機會。