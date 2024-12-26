立法會日本團新聞稿「扣料」？無提日本官員擔憂一事｜政壇諸事町

立法會主席梁君彥率領7名議員考察日本四日，與日本政府、國會及商界會晤。立法會秘書處會後發新聞稿，提及代表團向日本外務副大臣藤井比早之表示，香港今年落實23條立法後社會環境更加穩定安全，並指日方對「二十三條立法及《港區國安法》有誤解」，無提及日本方面的誤解內容。



然而，日本外務省新聞稿透露藤井比早之在會上表示，擔憂香港近期局勢，對香港在「一國兩制」政策下保持自由開放的制度、民主穩定發展表示關切，並重申日本的一貫立場。



立法會主席梁君彥率領的立法會代表團12月23日會見日本外務副大臣藤井比早之（中）。（政府新聞處）

立法會新聞稿提議員指23條令社會更安全 無提日方說法

根據立法會秘書處發出的新聞稿，提及12月23日代表團與日本外務副大臣藤井比早之會晤，當中議員表示香港今年已實施為基本法23條立法的《維護國家安全條例》，社會環境更加穩定安全，能更有效保障海外投資者，包括日本企業來港營商，歡迎外務省來港了解香港實況。

梁君彥總結日本考察行程時，提及與日本政府部門及國會議員交流時，「我們發現他們對香港二十三條立法及《港區國安法》有誤解」，透過面對面交流釋除疑慮，強調「一國兩制」下香港有完善法治制度和國際化經營環境，加上《港區國安法》實施後，香港社會更穩定、更安全，對外資更有保障。惟無提及日方的「誤解」是甚麼，和其講話內容。

梁君彥（左）與藤井比早之（右）（日本外務省）

日本外務省新聞稿指，藤井比早之擔憂香港情況。（日本外務省）

日方新聞稿：對香港近期局勢擔憂 並促取消進口限制

另一邊，日本外務省新聞稿則指出，藤井比早之向香港立法會議員表示，隨日本與港口之間交通、人員恢復，希望提升文化、教育、民間商務交流和議會交流。稿中引述梁君彥表示，希望透過加強兩國之間的各種交流，進一步發展日本與港口之間的密切夥伴關係。

另外，藤井比早之要求香港根據科學證據，盡快取消對日本食品的進口限制。此外，他對香港近期局勢表示擔憂，對香港在「一國兩制」政策下保持自由開放的制度、民主穩定發展表示關切，並重申日本的一貫立場。