陳茂波展望2025年 地緣政治、高息環境不明朗增添市場波動
撰文：文維廣
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財政司司長陳茂波今天（29日）展望2025年的香港，在地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素下，市場增添波動。不過，他相信在中央政府的堅實支持、特區政府過去多年的開拓和努力下，本港經濟根基厚、市場韌性強，正在變局中開新格局、穩步前行。
回顧2024年的香港，陳茂波形容香港在持續轉變和不確定的外圍環境中穩定前行，樓市漸趨平穩，交投亦有所上升。此外，股市今年累計升約18%，恒生指數回升至二萬點水平，成交額也顯著增加。至於金融業繼續蓬勃發展，他以資產及財富管理業為例，總資產規模超過四萬億美元，去年淨資金流入增長3.4倍；家族辦公室業務亦持續增長，現時有約2,700家單一家族辦公室在港經營，其中逾半家辦所管理的資產規模高於5,000萬美元。
展望2025年，他說會繼續改革創新、搶抓機遇，加速融入國家發展大局，更主動對接國家發展戰略，為香港的經濟、社會和民生各項事業，取得更亮麗的發展，讓香港「國際大都會」的品牌煥發新的光彩。
發揮香港國際化的獨特優勢方面，他說未來一年會聯同粵港澳大灣區以至其他內地省市拼船出海，一起「走出去」開拓商機，發揮更大的聯乘效應。創科方面，要推動更多的政策創新，加強香港和深圳以至整個大灣區的創科協作、強強聯手，讓各自優勢相互促進，彼此經濟更好發展，並共同為國家的高水平科技自立自強作出更大貢獻。
金融方面，他說將繼續推動金融市場的全方位發展，從股市、債市、保險、私募基金、風投創投，到資產和財富管理、離岸人民幣業務、綠色金融、數字金融、大宗商品交易等，讓香港市場發揮全鏈條的籌融資功能，更好服務實體經濟的發展。
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