民青局回顧2024年民政工作　綜合9大重點落實「民政幫到你」精神

民青局周一（12月30日）在社交平台發布影片，回顧2024年的民政工作。民青局稱過去一年以 「家和萬事興」為年度主題，整合出9大重點工作，落實提速提效、凝聚團結社會各界力量，並改革和完善地區治理體系。民青局並同時做好社區、婦女、家庭及少數族裔等各項工作，強調變革求新、構建關愛共融的社區。局方未來會繼續加倍努力、秉持「民政幫到你」精神持續「惠民生、添幸福」，構建關愛共融的社區。



民青局12月30日在社交平台發布影片，回顧2024年的民政工作。當中提及區議員積極參與地區工作，做好「上情下達、下情上報」工作。（民政及青年事務局Facebook圖片）

452隊關愛隊運作暢順 18區辦活動日夜都繽紛

民青局整合出過去一年9大重點工作，首先是第七屆區議會上任，區議員積極參與地區工作，做好「上情下達、下情上報」工作。此外，區議員分批到上海和浙江省培訓和考察，深入了解國家發展和地區治理經驗。

另外，452隊關愛隊運作暢順，成立至今已探訪約34萬個有需要住戶，提供約3.6 萬次簡單家居或其他各種支援，舉辦約2.1萬項地區活動。

民青局12月30日在社交平台發布影片，回顧2024年的民政工作。當中提及452隊關愛隊運作暢順，工作備受社會認同。（民政及青年事務局Facebook圖片）

隨著《建築物管理條例》修訂草案獲立法會通過，民青局亦持續透過講座及大廈管理中央平台，向法團和業主講解修訂內容，改善業主立案法團運作的透明度和問責性。

針對政府提倡的18區日夜都繽紛，民青局今年1月起舉辦逾40項活動，吸引大量市民和遊客參與。另外，民青局推動18區新增打卡熱， 展現地區文化特色。與此同時，「同鄉文化推廣計劃」亦預留3,000萬元，資助同鄉社團舉辦活動。

民青局12月30日在社交平台發布影片，回顧2024年的民政工作。當中提及18區設置打卡熱點，展現地區文化特色。（民政及青年事務局Facebook圖片）

辦國慶市集及各區辦活動同賀國慶

針對國慶75周年，民政總署聯同28個省級同鄉社團合辦國慶市集，吸引約18萬人次入場，生意額超過460萬；各區民政處也推出「18區國慶樂悠遊」，為7,500名市民舉辦75團本地一天遊旅行團；並舉辦亮點慶祝活動，與市民同賀國慶。

民青局12月30日在社交平台發布影片，回顧2024年的民政工作。當中提及民政總署聯同28個省級同鄉社團合辦國慶市集，吸引約18萬人次入場，生意額超過460萬。（民政及青年事務局Facebook圖片）

辦首屆家庭暨婦女發展高峰會 新增少數族裔支援中心

局方持續推動家庭和婦女發展，包括舉行首屆家庭暨婦女發展高峰會，推出一站式家庭及婦女資訊平台、贍養費調解試行計劃，以及為期五年的家庭教育推廣計劃等。局方並持續推行婦女自強基金，至今已批准逾240項計劃。

為支援少數族裔，於九龍城和沙田新增的兩間少數族裔人士支援服務中心，並已於12月開幕。目前，全港共10間少數族裔人士支援服務中心，亦已各設立一隊少數族裔關愛隊。