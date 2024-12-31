劉銳紹2025年起「封咪」：我所有電台節目全部被「與時俱退」
撰文：文維廣
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時事評論員「夫子」劉銳紹今天（31日）宣布2025年起「封咪」，透露「我的所有電台節目全部正式被『與時俱退』」。劉銳紹現時為商業電台《政好星期天》嘉賓主持，他曾經擔任港台節目主持，2021年亦被停播。
劉銳紹「封咪」：我所有電台節目全部被「與時俱退」
劉銳紹在社交網站Facebook宣布「封咪」的消息。
泰然宣布：2024年最後一天，我的所有電台節目全部正式被「與時俱退」。此後聽我胡言亂語，看我荒誕狂文，請覓他途！感謝垂注！
劉銳紹擔任商台主持多年
劉銳紹現時為商業電台嘉賓主持，主持逢周日播放的《政好星期天》節目多年，對上一次「開咪」已經是上星期日（22日），12月29日由於節目調動關係，《政好星期天》暫停播放，改為《2024大事回顧-兩岸及國際大事》，換言之2025年起劉銳紹將離開《政好星期天》節目。
劉銳紹港台節目三年前被停播
劉銳紹亦曾經擔任港台節目《中國點點點》主持，惟2021年7月收到通知停播，改為播放奧運節目，事後亦沒復播。民建聯立法會議員葛珮帆曾投訴節目抹黑中國，又指市民覺得主持劉銳紹偏頗，對中國認識不足。
如果只係用一種只報喜不報憂，更加係盲人騎瞎馬，夜半臨深池。
當時劉銳紹反駁指自己80年代已在北京見證起草基本法，一直在節目堅持喜憂同報，批惡揚善，讓人感覺到理性的堅持，又指「中間以至溫和力量愈來愈被迫向死角」，擔心報喜不報憂，更加盲人騎瞎馬，夜半臨深池。
劉銳紹從事新聞工作三十多年，曾任《文匯報》駐北京辦事處主任、香港《當代》雜誌副總編輯，並先後擔任新城電台《發展新大陸》節目主持人、有線電視中港事務顧問及加拿大中文電台評論員等。評論專欄曾見於《經濟日報》、《東方日報》、《星島日報》、《明報》、《新報》等。
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