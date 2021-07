康城影展播反修例紀錄片　外媒料惹內地不滿　劉銳紹：難斷即杯葛

法國康城影展突公布,今日(16日)安排《十年》導演周冠威製作的反修例示威紀錄片《Revolution of Our Times》(時代革命)作特別放映。年初同樣以反修例示威為主題的紀錄《不割席》入圍奧斯卡後,引來內地「封殺」轉播,康城影展會否造成內地激烈反應,甚至升級成「外交風波」?



康城影展公布放映《Revolution of Our Times》時,參展的中國電影已放映完畢,代表內地無法抽起電影抗議。多間外媒則料康城影展此舉會引起內地政府憤怒,更形容為「外交豪賭」。時事評論員劉銳紹認為,事件會否演變成外交風波,要視乎雙方政府處理手法,內地亦會考慮封殺會否影響中國電影走向國際,「有機會譴責完再繼續參展」。



Variety:康城影展做法是「外交豪賭」

康城影展昨日(15日)突然公布安排周冠威製作的《Revolution of Our Times》作特別放映,而三部參與康城影展官方單元的內地電影,包括入圍「特別放映」、由溫仕培執導的《熱帶往事》;入圍「一種注目」、由那嘉佐執導的《街娃兒》,以及入圍「短片競賽 」、由鄔浪執導的《雪雲》,在公布放映《Revolution of Our Times》時,已全部放映完畢。

娛樂界行業內兩大周刊之一《Variety》估計,康城影展決定是避免內地抽起三部電影作抗議,更形容做法是「外交豪賭」,內地未來或會杯葛影展;《華爾街日報》則指做法或激起內地怒火。

《Revolution of Our Times》由《十年》、《幻愛》導演周冠威執導。(資料圖片)

劉銳紹認為,相關情況已屬意識形態與政府問題,即使內地官方沒有大反應,民眾如有「少少情緒」,或已「自動波」起鬨杯葛。被問到內地會否如對台灣金馬獎一樣,未來禁止內地電影參加康城影展?劉指杯葛內地金馬獎可對該頒獎禮造成影響,但杯葛康城影展與否,則要視乎對中國電影走向國際有沒有好處,故內地有機會「譴責完再繼續參展」。

至於事件會否升級至外交風波,劉銳紹則表示要視乎雙方政府處理手法。由於康城影展非法國政府可控制,而內地與法國政府亦保持友好關係,因此要再觀察事件會否繼續發酵。

田啟文:無準則講到套戲有事定無事

香港電影工作者總會發言人田啟文則指,《電影檢查條例》指引修訂後,現時業界仍在摸索階段,亦不知道條例對國家安全的尺度,「無準則講到套戲有事定無事。」因此他認為「所有電影都應該嘗試送檢」,才可得知當局的準則。他又強調,國安法生效後,業界不能「完全唔考慮法例,要拍就自己考慮(風險)」。

法國康城影展突公布,今日(16日)安排反修例示威紀錄片《Revolution of Our Times》作特別放映。(康城影展網頁截圖)

過往內地對有敏感議題電影參與的影展或頒獎禮,均以強硬手法封殺,包括今年初紀錄片《不割席》,及被指涉「辱華」的導演趙婷入圍奧斯卡,令內地媒體均低調報道有關奧斯卡消息,轉播亦遭「封殺」。本港無綫電視過往50多年亦有轉播奧斯卡,惟今年亦以「商業考慮」為由停播。

而2018年台灣金馬獎憑《我們的青春,在台灣》奪獎的導演傅榆在致詞時提到台獨言論,翌年就傳出內地國家電影局禁止大陸電影及人員參加金馬獎。