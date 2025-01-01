羅淑佩現身叱咤見證Ian陳卓賢奪3大獎　畀手指公激讚｜政壇諸事町

文化體育及旅遊局局長羅淑佩是知名「Hellosss」（對Mirror成員陳卓賢Ian的粉絲稱謂），她今晚（1日）出席商業電台「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，近距離捧偶像陳卓賢場，見證他奪得叱咤樂壇男歌手金獎、唱作人金獎和至尊唱片大獎共三個大獎，更是她連續兩晚都見到陳卓賢。



在公布陳卓賢得獎時，大會鏡頭影住台下前列的羅淑佩，見她「拍爛手掌」，似乎十分滿意「賽果」。Ian在台下站起來合拾感謝支持者時，坐在前數行座位的羅淑佩展示拇指以示讚賞。



Mirror成員陳卓賢（Ian）在台下站起來合拾感謝支持者時，坐在前排的文化體育及旅遊局局長羅淑佩展示拇指以示讚賞。(羅國輝攝）

除夕新年香港有一系列盛事，剛上任的文化體育及旅遊局局長約一個月的羅淑佩出現不同活動。羅淑佩昨晚（12月31日）與特首李家超伉儷出席旅遊發展局除夕煙花倒數活動，當晚擔任表演嘉賓的陳卓賢（Ian）見面並「同框合照」，中間被兩人分隔開。

一身紫色大衣的羅淑佩（左四）與陳卓賢（Ian）（右二）在新年倒數活動上相逢（羅淑佩Fb）

羅淑佩本周一（12月30）已預告今晚會出席「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，是連續第二年身體力行到叱咤頒獎禮支持偶像Ian。開場前與商台首席智囊、節目主持人陳志雲頭貼頭、攬膊頭合照，羅淑佩合照時明顯心情愉悅，笑到「四萬咁口」。

羅淑佩再被發現出席「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」捧Ian場，開場前與商台首席智囊陳志雲頭貼頭、攬膊頭合照。（讀者提供圖片)

Ian陳卓賢獲得最大獎之一的叱咤樂壇男歌手金獎，以及唱作人金獎，大會鏡頭隨即轉到「Hellosss」羅淑佩身上，只見她笑到合不到口，「拍爛手掌」，為偶像歡呼。

陳卓賢Ian一口氣獲得叱咤樂壇男歌手金獎以及唱作人金獎，羅淑佩隨即「拍爛手掌」。（叱咤樂壇流行榜頒獎典禮直播截圖）

Ian陳卓賢其後再下一城，奪得「至尊唱片大獎」，橫掃今晚頒獎典禮，更在台上感謝粉絲說：「多謝我嘅fans，多謝佢哋一路支持咗我好耐。」

與Ian「分開」不夠24小時，羅淑佩今日（1日）下午先出席完香港龍獅節，晚上又被發現現身「2024叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」現場。

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩今（1日）出席2025香港龍獅節暨第七屆世界龍獅日潮汕非遺文化嘉年華揭幕儀式。（盧翊銘攝）