PANDA GO煙火無人機首演　羅淑佩又影相拍片　預告倒數煙花也精彩

「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演今晚（28日）於西九文化區夜空上演，今次匯演是香港首次以無人機搭載煙火表演，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，並展示極具香港特色的圖案。文化體育旅遊局局長羅淑佩當然又有到場，更再化身攝影師與CAMMAN，將熊貓放上社交媒體。羅淑佩感謝天公造美，風不算大，煙霞也不濃，圖案都看得很清楚，認現場觀眾面上的笑容証明演出是成功的。她又預告大除夕（31日）旅發局預備了精彩的倒數煙花表演，約定市民到時見！



12月28日晚的《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演歷時約10分鐘，分7幕，當中3幕無人機結合煙火效果。（黃浩謙攝）

羅淑佩在社交平台專頁稱今晚和文化體育旅遊局常秘沈鳳君及旅遊事務專員張馮泳萍再到西九海旁，為的是看大熊貓煙火無人機匯演。羅淑佩感謝天公造美，風不算大，煙霞也不濃，圖案都看得很清楚。她又形容現場觀眾面上的笑容証明演出是成功的，並感謝青協一班旅遊大使投入地當值。

12月28日晚的《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演歷時約10分鐘，分7幕，當中3幕無人機結合煙火效果。（黃浩謙攝）

羅淑佩指今年聖誕新年假期香港的特備節目一浪接一浪，繼早前的煙火show和今晚的煙火無人機匯演後，大除夕旅發局也為預備了精彩的倒數煙花表演，約定市民到時見。

12月28日晚的《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演歷時約10分鐘，分7幕，當中3幕無人機結合煙火效果。（黃浩謙攝）

▼12月28日 市民等候觀賞PANDA GO煙火無人機匯演▼



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▼12月28日 PANDA GO煙火無人機匯演▼



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1000架無人機交織熊貓圖案

今次匯演，主辦方以全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演為首階段的展覽圓滿落幕，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，亦展示極具香港特色的圖案。屆時香港專屬IP《熊貓香港親友會》將會登場，與市民揮手。

匯演歷時約10分鐘，合共有7幕，其中3幕無人機結合兩種煙火效果，包括瀑布型及閃爍型煙火效果，歷時20秒至50秒。