習近平講話｜15決策局講工作方向　羅淑佩：發掘紅色香港文化資源

國家主席習近平澳門視察期間，先後對澳門提出三點期許和四點希望，也詳細闡釋「一國兩制」實踐行穩致遠的四個原則。港府十五名政策局局長今日（21日）在社交網站發文，表示習近平的講話對香港、澳門的未來發展指明了方向，他們同時又交代各自範疇下的工作未來方向，承諾與澳門㩦手合作。當中，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表明，會全力配合廣東和澳門籌辦明年15屆全國運動會，及發掘紅色香港的文化資源，並融入旅遊發展之中，讓更多市民和遊客了解中華民族的奮鬥歷程和革命精神。



習近平在澳門期間發表系列重要講話（新華社圖片）

國家主席習近平昨日（20日）結束澳門三天的視察行程，他在澳門期間先後對澳門提出三點期許和四點希望，並就「一國兩制」實踐行穩致遠提出四項原則，包括要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；要維護高水平安全、推動高質量發展；要發揮獨特優勢、強化內聯外通；要弘揚核心價值、促進包容和諧。繼特首李家超和三名司長昨日已作即時回應後，今日各決策局局長也在社交平台發文作回應，並交代各自範疇的未來工作如何能配合習近平的重要講話。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（梁鵬威攝）

羅淑佩：密鑼緊鼓籌備十五運

文體旅局局長羅淑佩表示，會牢記講話中的精神，帶領文化體育及旅遊局以改革和創新思維應對挑戰，全力推動香港在文化、體育和旅遊領域的全面發展。中央政府提出的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持香港建設成為國際旅遊樞紐及「一程多站」示範核心區，文體旅局將善用中央的惠港措施，吸引更多內地及海外旅客訪港，同時把握大灣區的機遇，推動旅客走進大灣區；同亦會進一步發掘紅色香港的文化資源，並融入旅遊發展之中，讓更多市民和遊客了解中華民族的奮鬥歷程和革命精神。

她指，明年第15屆全國運動會將是粵港澳首次聯合舉辦的全國性大型綜合運動會，三地目前正密鑼緊鼓地籌備中。透過進一步深化粵港澳合作，發揮彼此互補優勢，三地將攜手為建設一流的大灣區高質量發展，提供重要的示範作用。

楊何蓓茵（立法會直播截圖)

楊何蓓茵：公務員管理改革創新 提升特區政府管治效能

楊何蓓茵表示，香港的公務員管理亦要改革創新，以提升特區政府的管治效能。本屆政府自上任以來，落實了一系列強化公務員管理的措施。無論在公務員管理、招聘、考試、獎罰制度上，也採用了不少創新方法。

她指，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族和香港的根本利益的制度。她與公務員團隊會致力堅守「一國」之本，發揮「兩制」之利，繼續堅定支持行政長官施政，變革創新，為香港高質量發展、為實現中華民族偉大復興，作出新的更大貢獻。

醫務衞生局局長盧寵茂率。（黃浩謙攝）

盧寵茂：繼續深化改革 打造香港成國際醫療創新樞紐

醫務衞生局局長盧寵茂表示，積極對接粵港澳大灣區建設，今年已全面開通「長者醫療券大灣區試點計劃」9個服務點，並將擴展至大灣區9個內地城市，為香港長者在內地使用長者醫療券提供更多選擇。「大灣區跨境直通救護車試行計劃」已正式啓動、醫院管理局「大灣區醫療人才交流計劃」促進香港與廣東省醫護人員雙向交流，共同提升醫療服務質素。此外，醫衞局持續改革醫療專業註冊制度，使香港成為醫療人才匯聚地點及中外醫療交流橋樑。

他又指，隨著更多香港公立醫院將以《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）(CIHA)進行評審、評審中心的香港辦公室揭牌運作、及根據國家標準而設立的胸痛中心和中風中心陸續在港設立，將促進粵港澳大灣區醫療質量一體化，並由香港擔當窗口作用，助力國家標準走向國際。他又稱，政府會以制度創新配合科技創新，加快改革藥械審批制度，發展香港成為國際醫療創新樞紐。

保安局局長鄧炳強。(譚曉彤攝)

鄧炳強：以實際行動築牢國家和香港的安全根基

保安局局長鄧炳強指，保安局及轄下紀律部隊定會堅守習主席的講話精神，始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，以實際行動築牢國家和香港的安全根基，為推動高質量發展提供安全保障，亦會堅持守正創新，加强與澳門以及其他大灣區城市的交流合作，透過互學互鑒，讓香港更好融入國家發展大局。

甯漢豪（立法會直播截圖）

甯漢豪：利用市場力量加快推進北都發展 不斷增強香港發展動能

發展局局長甯漢豪表示，因為有祖國作為強大後盾，香港得以邁步向前，北部都會區作為香港新發展引擎，將會提供大量用地興建房屋，發展創科、物流和高增值配套產業。她亦提到政府即將就創新性的「片區開發」模式展開市場意向調查，積極利用市場力量加快推進北都發展，不斷增強香港發展動能，更好融入國家發展大局 ，並為祖國強國建設、民族復興作出更大貢獻 。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片）

陳美寶：會全力向前推進陸、空、海港

運輸及物流局局長陳美寶表示，香港與澳門同樣受益「一國兩制」的制度優勢，港澳應該互鑑互學，加強交流。香港的國際大都市品牌本已是亮麗名片，會全力向前推進陸、空、海港。其中，香港國際機場的三跑道系統上月成功全面啟用，為香港以至大灣區的旅客提供更多航點選擇。香港國際機場的海天中轉大樓透過快船連繫包括澳門在內的大灣區九個口岸，亦提供巴士服務接駁珠海及澳門，以香港國際機場這個金字招牌服務區內旅客經香港往來全球近200個航點。

她稱，隨著「一國兩制」進入新的階段，局方將全力配合行政長官銳意改革、主動作為，識變、應變、求變。

商經局局長丘應樺（梁鵬威攝）

丘應樺：對外不斷擴展國際聯繫 對內更好對接國家發展戰略

商務及經濟發展局局長丘應樺指，習主席的講話明確表達「一國兩制」的行穩致遠，對香港和澳門兩個特區發展的重要性。「一國兩制」是香港得以保持長足發展的基石，當局會加大力度發揮「一國兩制」賦予的「背靠祖國、聯通世界」的優勢。對外會不斷擴展經貿網絡和國際聯繫，對內將更好對接國家發展戰略，包括助力「一帶一路」倡議和融入粵港澳大灣區建設，做好「引進來」、「走出去」雙向平台角色，並會銳意變革，不斷塑造新動能新優勢，「拼經濟，謀發展、求創新」。

財庫局局長許正宇（歐嘉樂攝）

許正宇：以黃金交易為切入點 發展大宗商品交易帶動相關產業鏈

財經事務及庫務局局長許正宇稱，面向未來，將以習主席的重要講話為指引，全面融入國家發展大局，積極應對全球經濟金融變局，並在創新和改革方面加倍努力。香港將以黃金交易為切入點發展大宗商品交易，帶動投資交易、保險、倉儲及物流等相關產業鏈的發展。本港還將深化與「一帶一路」沿線經濟體的聯繫，促進資本雙向流通，鞏固香港作為國際資本與人才匯聚中心的地位。

創新科技及工業局局長孫東（何頴賢攝）

孫東：以「一國兩制」制度優勢匯聚全球創科資源

創新科技及工業局局長孫東則表示，為確保「一國兩制」行穩致遠，要把握好四條原則，當中包括要維護高水平安全，推動高質量發展。安全是發展的前題，發展是安全的保障，因此當局一方面致力提升包括網絡和數據安全在內的安全水平，同時亦積極構建本地創科產業體系，促進更多新質生產力。另外，要發揮自身獨特優勢，強化內聯外通，擔當好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。要以「一國兩制」的制度優勢匯聚全球創科資源，打造更高水平對外開放平台，並且積極對接國家重大發展戰略，推進創科高質量發展，發掘新增長點，不斷塑造新動能新優勢。

房屋局局長何永賢（梁鵬威攝）

何永賢：房屋項目也可發揮內聯外通角色

房屋局局長何永賢也稱，雖然該局是服務本地市民的住房需要，但龐大的建造量，讓他們有充分條件做好內聯外通的角色，既能對接國家的高質量發展，也能服務於香港民生需要，還可讓香港的房屋項目，成為向國際展示推動建築科技、幫助傳統行業升級轉型、為廣大市民加添幸福感的好故事。她稱，會繼續切實排解民生憂難，積極推展快速興建的簡約公屋、過渡性房屋等項目，讓有迫切住屋需要的基層市民可以盡快改善生活環境，也讓我們有底氣去解決積壓已久的劏房問題，落實好簡樸房的規管。

她又指房屋局也會緊記習主席的勸勉，關愛青年，為他們成長成才、施展抱負創造更好環境和條件。除推出有利青年置業的措施，房屋局會善用房委會旗下資源，為青年創業提供支援，為孵化這些建設特區、建設國家的有生力量出一分力。

民政及青年事務局局長麥美娟（立法會直播截圖）

麥美娟：港澳在培育青年成「一國兩制」建設者工作上並肩同行

民政及青年事務局局長麥美娟指，習主席在講話中特別關心和寄語廣大青年，港澳兩個特區將攜手並進，在培育青年成為「一國兩制」事業建設者和接班人的工作上並肩前行。該局會和社會各界攜手合作，改革青年工作方法，以創新思維為青年搭建發展平台和創造更多空間，讓廣大青年真切感受到中央、特區政府和社會的重視和關愛。地區治理工作上，將不斷改革和完善地區治理體系，提升地區治理效能，建設更美好、更和諧的社區，讓廣大市民感受到更多的獲得感、幸福感、安全感！

教育局局長蔡若蓮（立法會直播截圖）

蔡若蓮：發揮好一流高等教育「金字招牌」 打造國際高端人才集聚高地

教育局局長蔡若蓮稱，教育局將堅持變革創新，把握「一國兩制」的獨特優勢，發揮好香港一流高等教育的「金字招牌」，努力打造成為國際高端人才集聚高地。同時，大力推動數字教育，以科技創新提升教學質素。我們亦會繼續以「立德樹人」為目標，建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。通過不斷優化愛國主義及價值觀教育，培養更多愛國愛港、德才兼備的「一國兩制」接班人，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

勞福局局長孫玉菡（歐嘉樂攝）

孫玉菡：與澳門㩦手打造國際高端人才集聚高地

勞工及福利局局長孫玉菡則指，港澳都是祖國的特別行政區，在「一國」的框架下，擁有「高度自治、背靠祖國、聯通世界」的優勢。香港定必與澳門攜手打造國際高端人才集聚高地，不負國家所托。

他又指，香港正面對人口老齡化和勞動人口高峰已過的挑戰，在行政長官帶領下，勞福局以務實的態度、創新的思維，打破常規，積極招攬世界各地的人才到港，現已取得初步成效，會繼續優化各項輸入人才計劃，搶人才之餘更會留人才，回應三中全會明確支持香港打造國際高端人才集聚高地，為經濟提供發展動力。

環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝）

謝展寰：「一國兩制」下有綠色發展機遇 推動香港成氫能源示範基地

環境及生態局局長謝展寰指，「一國兩制」下亦有綠色發展機遇，例如在發展新能源的新征程中，全球正努力淘汰化石燃料並加速能源轉型。而氫能被視為具發展潛力的低碳能源，環境及生態局今年中已公布《香港氫能發展策略》，為氫能未來在香港的更廣泛應用做好規劃，善用「背靠祖國、聯通世界」的優勢，發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，推動香港成為國家發展氫能源的示範基地，讓香港可以及時把握全球氫能發展帶來的環境和經濟機遇，促進香港融入國家發展大局。

政制及內地事務局局長曾國衞。(黃浩謙攝)

曾國衞：各項施政因時制宜、因地制宜 實事求是深入改革

政制及內地事務局局長曾國衞則稱，有幸隨同行政長官所率領的香港特區政府代表團，出席慶祝澳門回歸祖國二十五周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並親聆國家主席習近平發表重要講話，每次聽到習主席的重要講話都如晨鐘暮鼓般受到很大啟發。他又指，為貫徹二十屆三中全會的精神，須進一步全面深化改革，在各項施政中因時制宜、因地制宜、實事求是地進行全面深入改革。