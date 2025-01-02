財赤｜洪雯提兩原因對短期滅赤不樂觀　倡交十年改革開源節流方案

政府料連續3年財赤破千億元，選委界立法會議員洪雯今天（2日）撰文，提兩原因對政府兩三年內收支平衡不樂觀，分別是賣地收入和整體支出增長控制。本身任職新世界發展的她解釋利率飈升及建築成本大增，令地產商難有投地意欲；加上經濟疲弱，短期滅赤採取激進措施可能影響社會穩定。



她建議以10年為期，針對深層次矛盾制訂全方位改革方案和開源節流的規劃，同時逐漸調整收支結構，穩步邁向收支平衡。



洪雯。

洪雯在報章撰文提到若撇除近1000億元發債所得，今年財赤實際上接近2000億元，分析連續多年赤字，是因為政府支出的增長速度，持續遠超收入增長的速度；而這種趨勢，未來短期難以扭轉。去年初公布的預算案指出，香港的公共財政將在未來兩年內達到收支平衡，但需建基於幾個前提條件：

其一，每年發債950億至1350億元，且將其計入政府的一般收入；

其二，名義GDP（本地生產總值）增長維持在5.5%或以上；

其三，2024/25年度賣地收入330億元；

其四，政府整體支出增長控制在2.2%。

洪雯認為前兩個條件應該都能實現，但對後兩個條件不容樂觀，尤其是將政府支出增長控制在2.2%，「我對此目標能否實現，有很大問號。」她說疫情下政府推出大量逆周期措施穩定經濟，包括派發累計上千億元的消費券，支出飈升。

但撇開疫情期間的非經常開支，只看政府的經常開支，過去5年年均增長5.7%，而同期政府收入及本地名義GDP的年均增速，分別只有1.4%及2.1%；尤其用於福利的經常開支，年均增速達9.3%，5年增加了超過五成，一年開支逾千億元。

公共福利金作為最大的單項福利支出，過去5年開支增長74.4%。（資料圖片）

其中，公共福利金作為最大的單項福利支出，過去5年開支增長74.4%，平均每年增長差不多15%。今個財年福利總支出增長速度進一步加快，預計達13.3%。

除非我們推行大改革，否則要將整體開支增長控制在年均2.2%，不容樂觀。 選委界立法會議員洪雯

本身是新世界發展公共事務及研究​​部主管的洪雯說，賣地一直是政府的收入重要來源，但今年度賣地連同其他土地交易的總收益，至今只有約37億元，僅及預算案中設定目標330億元的一成左右。

洪雯認為賣地收入短期內亦難有明顯起色，因為本港地產商過去幾年遭受了幾方面重大打擊，實力大減。(資料圖片)

她個人認為賣地收入短期內亦難有明顯起色，因為本港地產商過去幾年遭受了幾方面重大打擊，實力大減：

其一，地產是資金密集型產業，而過去數年利率飈升，地產商使用資金的成本大增；

其二，勞工不足、行政審批極端繁複等多方面因素，導致建築成本大幅上升；

三是樓市下行、樓價下跌，在好景時買的貴價「麵粉」，於成本大增的情况下做成「麵包」，出售價格卻可能比當初的「麵粉」買入價還便宜。

洪雯說不少地產商元氣大傷，減債是它們目前的重要目標，短期內都難有實力和意欲大規模投地。（盧翊銘攝）

洪雯說不少地產商元氣大傷，減債是它們目前的重要目標，短期內都難有實力和意欲大規模投地。特區政府要達到未來土地交易收入的目標，面對很大挑戰。她對政府兩三年內實現收支平衡，並不樂觀，未來開源節流勢在必行。不過，不需急於在兩三年內實現收支平衡：一來國際局勢複雜，未來數年想必未能提供有利的外部環境；二來赤字不小，短期要滅赤，勢必需採取激進措施，而目前經濟本來就弱，激進手段可能影響社會穩定。

她個人認為香港公共財政面對的一系列困難，包括收入減少、開支過度膨脹，事實上反映了香港社會的諸多深層次矛盾；要扭轉財赤困境，必須推行深層次改革。

改革不是一兩年能夠完成的事，因此社會要有心理準備，我們可能需要較長時間面對財赤。但是，我們此刻就須拿出決心，謀劃接下來一段時期的多方位改革方向和進程。 選委界立法會議員洪雯

洪雯認為此刻的香港正身處一場「好的危機」，因經濟疲弱和面對結構性的財赤風險是改革的壓力和動力；但同時香港GDP依然有2%左右的增長，失業率很低約3.1%，接近全民就業，而且還出現勞工不足的現象，成為香港開展深層次改革的民生支撐和底氣。

洪雯。（黃浩謙攝）

她建議以10年為期，針對導致經濟疲弱和開支膨脹的深層次矛盾，制訂一個全方位改革方案和開源節流的規劃，通過漸進式改革，解決長期困擾社會的深層次矛盾，同時逐漸調整收支結構，穩步邁向收支平衡。