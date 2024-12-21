解決財赤｜羅范椒芬：離不開開源節流　是否可討論徵增值稅？

政賢力量今日（21日）舉辦第十屆「卓越學生領袖選舉」頒獎典禮暨交流會。政賢力量榮譽顧問、前教育統籌局局長羅范椒芬被問及解決財赤的問題時表示離不開開源節流，反問是否可考慮討論增設增值稅？她稱無論經濟環境好與壞，皆未見本港討論開徵增值稅，指其實很多國家、地區已有增值稅。



羅范椒芬指要解決財赤問題，不離開源節流，倡研徵增值稅（馮子健攝）

羅范椒芬：社會近年公開討論政策情況較少

羅范椒芬勉勵青年在教育路上多思考政策，指近年社會比較沉靜、政策公開討論較少。她指，每年的《財政預算案》、《施政報告》均會提出不少措施，但提出容易、執行不容易，稱如果將措施實施細節等方法告知政府，政府採納其意見的機會較大。

羅范椒芬（左二）與學生交流分享經驗（馮子健攝）

除了曾出任問責局長，羅范椒芬曾出任廉政專員，梁振英出任特首期間又是行政會議成員。她分享自身成長路時笑言：「我講成長路可能與時代脫節」，皆因當時沒有很多機遇，很多人志願都是入大學。她回想指，入政府初期對擔任政務官（AO）沒有信心，最終都將勤補拙成功被錄取。她表示，「人就算叻都要勤力，因為時代一直變」，稱行行出狀元，並非一定要「讀書叻」。

她在活動上致辭時表示，青年人不可小覷，現時網絡資訊很多，只要青年肯學就可以，而教師角色是協助青年學習。她表示，香港教育「絕對唔差」，近年教育環境豐富了很多，教育界人士應感到自豪。

政賢力量主席蘇祉祺（馮子健攝）

望豐富學員對公共事務的興趣

政賢力量主席蘇祉祺致辭時指，「卓越學生領袖選舉」過程可豐富學員學習經歷和體驗，培養對公共事務的興趣，學習公共政策倡議等，亦可擴闊視野，培養家國情懷和青年使命，為將來服務香港、貢獻國際打下基礎。