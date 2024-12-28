財赤｜湯家驊：政府收支差距加大是主因　與公務員薪金毫不相關

港府預料本財政年度將錄得千億赤字，即連續三年均錄得千億赤字，有經濟學者曾建議，如政府難以開源，可考慮公務員減薪10%。行會成員湯家驊今日（28日）在Facebook表示，公務員團隊只是執行者，減薪會引起社會漣漪效應；政府收支差距日漸加大才是財赤加劇的真正原因，認為財赤與公務員薪金毫不相關。



他又反問，每天為了討好選民而「成功爭取」了福利的政黨是否也需負責？要求福利的市民又是否也需負責？



湯家驊。（何夏怡攝）

湯家驊：減公務員人工最終得不償失

湯家驊在文中指出，公務員團隊只是執行者，何罪之有？他指出，減薪必然會引起社會漣漪效應，人工少了，消費意欲下降拖慢經濟復蘇，最終對財赤可能更得不償失。

他引述數據指，回歸以來特區支出增加約3倍，而同期收入只增加了約1.25倍。支出增加最主要項目是福利、醫療和教育，共佔總支出近六成。支出增加了但收入卻反而減少了，如取消遺產稅、紅酒稅、烈酒稅及下調如股票印花稅等等，令收支差距日漸加大，這才是財赤加劇的真正原因，與公務員人工毫不相關。

金鐘添美道政府總部。（黃偉民攝）

為了討好選民而「成功爭取」了福利的政黨是否也需負責？

此外，湯家驊指，不同政黨每年也會要求各種形式的派糖，為市民爭取民生福利，歷屆政府毫不間斷回應市民的訴求，「成功爭取」派糖措施加上經濟下行，鴻溝便愈擴愈大。他反問，每天為了討好選民而「成功爭取」了福利的政黨是否也需負責？要求福利的市民又是否也需負責？總括而言，他認為財赤不是責任問題，而是大家要共同承擔的問題。