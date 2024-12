曾俊華再談財赤：連年赤字巨額　大家2025年要有風高浪急嘅準備

政府本年度財政赤字料約1,000億元,較原先估計高逾一倍,連續3年財赤破千億元。過去曾多次就財赤撰文的曾俊華今天(29日)形容連年赤字巨額,要扭轉局面,提醒大家2025年「要有面對風高浪急嘅準備。」



前財政司司長曾俊華入場觀看《正義迴廊》。(資料圖片)

曾俊華趁年尾在Facebook回顧2024年的香港,提到2019/20年度起已估算到今個財政年度的情況,「喺呢6個財政年度之內,總共就有5年出現千億財赤」,反問連年出現巨額赤字,「可以點樣去扭轉呢?」他提醒大家迎接2025年時都要有面對風高浪急的準備。

曾俊華過去多次撰文提醒港府財赤,警告預算案不削開支難解財赤,直言「無理由有人就跌落山都唔提醒」,擔心香港借貸度日。

展望來年國際社會環境,曾俊華相信會出現好大變化,引述英文有個說法:「the only thing that is predictable is its unpredictability」,即唯一可以預期的事,就是將會出現不可預期的事。

美國候任總統特朗普。(Reuters)

他說全世界都密切留意特朗普下個月就任美國總統之後,世界局勢會出現的變化

佢(特朗普)係一個冇任何政治意識形態嘅神經刀人物,做事冇乜章法可言,所以佢對各種重大事情嘅想法係點,會有乜嘢重大嘅舉措,都係好難估計。 財政司前司長曾俊華

曾俊華說近日曾俊華團隊已經「放風」,特朗普一上場就要退出世界衛生組織,如果世衛欠缺美國這最大資金來源,無法想像全球應對重大公共衛生危機的能力,將會造成災難性影響,「又或者佢係咪有能力喺短時間之內,結束兩場已經造成重大死傷嘅俄烏戰爭同以巴戰爭,跟住仲有本事攞埋個諾貝爾和平獎?」

中美嘅拗撬,係唔係喺某方面有得交易,就會有戲劇性嘅轉機呢?咁明年嘅國際局勢,就可能會有好多驚人發展都唔定。 財政司前司長曾俊華

他又說目前很多人預期明年利率會繼續跌,但最後可能反而會出現加息,去壓抑高通脹,擔心樓市「大冧」是否會重臨。