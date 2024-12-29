曾俊華再談財赤：連年赤字巨額 大家2025年要有風高浪急嘅準備
撰文：文維廣
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政府本年度財政赤字料約1,000億元，較原先估計高逾一倍，連續3年財赤破千億元。過去曾多次就財赤撰文的曾俊華今天（29日）形容連年赤字巨額，要扭轉局面，提醒大家2025年「要有面對風高浪急嘅準備。」
曾俊華趁年尾在Facebook回顧2024年的香港，提到2019/20年度起已估算到今個財政年度的情況，「喺呢6個財政年度之內，總共就有5年出現千億財赤」，反問連年出現巨額赤字，「可以點樣去扭轉呢？」他提醒大家迎接2025年時都要有面對風高浪急的準備。
曾俊華過去多次撰文提醒港府財赤，警告預算案不削開支難解財赤，直言「無理由有人就跌落山都唔提醒」，擔心香港借貸度日。
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展望來年國際社會環境，曾俊華相信會出現好大變化，引述英文有個說法：「the only thing that is predictable is its unpredictability」，即唯一可以預期的事，就是將會出現不可預期的事。
他說全世界都密切留意特朗普下個月就任美國總統之後，世界局勢會出現的變化
佢（特朗普）係一個冇任何政治意識形態嘅神經刀人物，做事冇乜章法可言，所以佢對各種重大事情嘅想法係點，會有乜嘢重大嘅舉措，都係好難估計。
曾俊華說近日曾俊華團隊已經「放風」，特朗普一上場就要退出世界衛生組織，如果世衛欠缺美國這最大資金來源，無法想像全球應對重大公共衛生危機的能力，將會造成災難性影響，「又或者佢係咪有能力喺短時間之內，結束兩場已經造成重大死傷嘅俄烏戰爭同以巴戰爭，跟住仲有本事攞埋個諾貝爾和平獎？」
中美嘅拗撬，係唔係喺某方面有得交易，就會有戲劇性嘅轉機呢？咁明年嘅國際局勢，就可能會有好多驚人發展都唔定。
他又說目前很多人預期明年利率會繼續跌，但最後可能反而會出現加息，去壓抑高通脹，擔心樓市「大冧」是否會重臨。
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