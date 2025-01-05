羅淑佩病癒完成2公里跑　笑言：好耐無跑，日久失修｜政壇諸事町

港珠澳大橋香港段半馬拉松今天（5日）舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩剛病癒便落場跑2公里，她說因為很久沒有跑步，笑言「日久失修」，能夠完成比賽都很開心。律政司司長林定國則偕同妻子、筆名「LAW師奶」的律師袁淑明落場，稱首次在港珠澳大橋上跑步與眾同樂，感覺十分正。



1月5日，港珠澳大橋香港段半馬拉松舉行，有跑手爭相與文化體育及旅遊局局長羅淑佩合照。（鄭子峰攝）

賽事早上舉行，多名問責官員落場，除了林定國，亦有保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞，及文化體育及旅遊局局長羅淑佩。

1月5日，港珠澳大橋香港段半馬拉松舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩落場參與。（鄭子峰攝）

羅淑佩賽後被問到表現時透露自己剛剛才病癒，沒有為比賽準備很多，能夠完成都很開心。

好耐無跑，日久失修。我跑咗一半，跟住發現原來跑落嚟日出係好靚，所以就體育一半、旅遊一半。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

羅淑佩說若交通上能夠安排到，日後在港珠澳大橋舉辦更多同類賽事當然好，而今天亦見到跑手很開心，自己更向他們說：「把我的份都跑，努力加油！」

1月5日，港珠澳大橋香港段半馬拉松舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩落場參與，與霍啟剛和妻子郭晶晶合照。（鄭子峰攝）

她說今次有很多精英運動員參賽，引述田總稱日後大型賽事除了有精英的外地運動員、旅客運動員外，也想找一些並不是最精英、但都是旅客的人士，坦言他們來跑步，沒理由只是跑馬拉松便回去，相信會過夜、消費，故她十分支持。

1月5日，港珠澳大橋香港段半馬拉松舉行，律政司司長林定國偕同妻子、筆名「LAW師奶」的律師袁淑明落場參與。（林定國Facebook）

同樣落場的包括林定國，他笑言一大清早便與「家中領導」起床，出發參加半馬。

這是我倆首次在港珠澳大橋上與各方友好及市民大眾一同跑步，感覺十分正。 律政司司長林定國

林定國感謝大學同學、選委界立法會議員簡慧敏邀請，讚活動顯示香港人的正能量，也體現香港巧妙運用獨一無二環境舉辦國際體育盛事的能力。

1月5日，港珠澳大橋香港段半馬拉松舉行，律政司司長林定國落場參與。（林定國Facebook）

他順祝市民2025年新年快樂，大家繼續勇往直前，如活動其中一個口號般：「邁步港珠澳、跑出新高度」，稱特區政府上下會秉承這個精神，為社會大眾的福祉，努力跑出新高度！