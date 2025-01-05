港珠澳半馬｜司徒兆殷大PB賀生日　剛返港工作即奪本地女二

在今早的中銀港珠澳大橋（香港段）半馬拉松，見到一張久違的面孔，就是「粉紅大佬」司徒兆殷。

從澳洲返回香港不久的她，以人生首場港珠澳半馬作為34歲生日首個活動，結果跑出1小時20分15秒的「大PB」，她直言是最好的生日禮物。



今日女子組本地三甲依次是羅映潮、司徒兆殷及屈旨盈，其中「粉紅大佬」司徒兆殷剛從澳洲返回香港工作不久，未來勢必更多機會出戰本地長跑及三鐵賽事。雖然基於贊助商服飾設計，未能以最愛的粉組色作為戰衣主調，但戴上粉紅色太陽眼鏡的她笑說：「粉紅色畀到好大力量我，所以身上一定有粉紅色元素。」

港珠澳半馬｜本地女子組前四，最快是羅映潮（左二），接着是司徒兆殷（右一）、屈旨盈（左一）、黃卓寧（右二）。（鄭子峰攝）

她在賽後接受訪問時透露，今天是其正日生日，「今日有好多活動，唔想咁辛苦」，她本身打算把今場港珠澳半馬當作配速課來跑，「我連精英起跑區都冇入」，「去程時用均速跑，順風順住去，慢慢見到前面領先的女跑手，便想試試加速，看看回程路段能否追上」，結果她以1小時20分15秒衝線，成為本地「女二」，僅次於1小時16分45秒的羅映潮，用一個「大PB」作為生日禮物。

「始終我主項是三鐵及長途賽，短途速度不是強項。之前半馬個人最佳時間都是1小時24分，未試過『掂到』120，所以今日是『大PB』呢，一份最好的生日禮物。」