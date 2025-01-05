財赤｜陳茂波擬加大控制部門開支　個別資助計劃運作一定要檢視

港府連續三年錄得千億財赤引起關注，財政司司長陳茂波今日（5日）表示，「節流」是主要策略，會進一步控制政府各部門的開支增幅，要求其審視資源分配和工作先後優次，考慮加大財政整合的力度。他亦不點名提到個別資助計劃的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，一定要檢視其運作模式，外界相信是指全城熱議的長者2元乘車優惠。



財政司司長陳茂波昨日（5日）出席港台節目，聽取市民對預算案的意見。（黃浩謙攝）

陳茂波承認需檢視某些開支結構

陳茂波昨日（4日）出席電台節目，收集市民對預算案的建議。他今日在網誌列舉市民意見，包括吸引更多旅客訪港、促進在港消費、吸引更多資金流入等。陳茂波總結說希望鞏固經濟改善的勢頭，更好地發展經濟，正視和梳理公共財政的可持續性。

他解釋，只有更好地發展經濟，才能推行各種社會服務、為市民創造更多更好地就業機會，而公共財政的可持續性關乎到經濟和社會的穩定，及社會服務的持續提升。

過去連續兩個財政年度出現赤字，本財政年度首8個月錄得1,432億元赤字，陳茂波指，在計及發債所得後，預計赤字將在1000億元以下。他解釋主要是疫情導致的巨額開支；高息環境和地緣政治影響了資金流向、遏抑了本地資產市場，繼而影響了連帶的相關收入。同時，他承認某些範疇的開支結構存在需要檢視的地方。

陳茂波亦提到，個別資助計劃的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，指其運作模式「無可避免需要檢視」，應是影射近日引發熱議的長者２元乘車優惠調整。（林靄怡攝）

政府應對財赤以節流為主括 要求部門審視資源

千億財赤之下，港府多次表明「開源節流」是改善公共財政的關鍵。陳茂波強調節流為主，首要是在維持以至改善公共服務的前提下，管控經常開支增幅。「很多國家在疫情後面對巨額財赤，都是以節流作為主要手段，控制支出以逐步收窄收支差距。」

陳茂波又指，政府正考慮加大財政整合的力度，進一步控制開支增幅，包括要求政府不同部門，再審視其資源分配和工作先後優次。

他亦不點名提到個別資助計劃的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，指其運作模式「無可避免需要檢視」，相信是指近日引發熱議的長者２元乘車優惠。「就此，我們聽到社會上很多不同意見，包括如何讓有關計劃的運作能達致財政上的可持續。」

陳茂波續解釋開源的措施，指需要兼顧社會實際狀況，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力。（黃浩謙攝）

陳茂波指開源不能操之過急

陳茂波續解釋開源的措施需要兼顧社會實際狀況，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力。他強調，需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢，以及以「能者多付」為原則，盡量減低對市民的影響。他表示，已落實的酒店房租稅和薪俸稅標準稅率兩級制，都是循著這個方向和思路。