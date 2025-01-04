2025預算案｜再修訂赤字估算至千億元以下　陳茂波：不重推勾地表

政府將於下月26日公佈新一份《財政預算案》，財政司司長陳茂波今日（4日）出席諮詢會，與約130名市民交流。他再修訂赤字估算至「一千億元樓下」，較他早前預計的千億赤字低。他強調，期望可於三數年間回復收支平衡，主要仍是透過節流控制開支，而開源則會以能者自付為原則。



諮詢會上有有市民建議重推申請售賣土地表，俗稱「勾地表」以增加政府土地收益，陳茂波表明直言絕對不考慮重推勾地表，亦不會考慮賣地收入回贈。他解釋指，若重推勾地表，土地主動權就不會在政府手上，反而「賣幾多（地）、揀邊啲（地）」要審時度勢，認為目前賣地政策符合公眾利益。



陳茂波出席港台節台諮詢預算案（黃浩謙攝）

賣地設回贈？重推勾地表？ 陳茂波：不考慮

去年初公布的本年度預算案，預計的赤字為481億元，但陳茂波早前更新估算指赤字將達千億元。不過，他今日出席預算案諮詢會時稱，預計的赤字會低於千億元。

政府原預計本財政年度地價收入可高達330億元，不過截至去年10月底，相關地價收入僅37億元，佔原本預算約11.2%。對於賣地收入減少，有市民建議賣地在新財政年度首三個月設優惠，譬如100億的地皮回贈5%，並重推勾地表，即土地在正式掛牌出讓前，由對該土地感興趣的單位向政府表明購買意向，並承諾願意支付的土地價格。

不過，陳茂波直言不會考慮賣地回贈、亦不會考慮重推勾地表，認為會令政府喪失土地主導權。

有市民倡停建公屋、居屋 陳茂波不認同樓市會一直跌

另有市民認為賣地收入不佳，皆因發展商知道樓市會跌，應該暫停發展公屋、居屋，以支撐私人樓市。陳茂波直言不認同樓市會一直跌，強調樓價回穩、交投量上升，政府推出土地都謹慎從事，市民安居樂業是重要，公營房屋、資助出售房屋不能減少，皆因對大部分市民而言是安居。

陳茂波出席港台節台諮詢預算案（黃浩謙攝）

料赤字1000億以下 恢復財政平衡以節流為主 開源原則是能者多付

就討論公共財政的環節。陳茂波表示，過去數年應對疫情推出大量逆周期措施，保企業確保民生不受影響，導致政府出現赤字，為保持公共財政穩健，2024年年初預算案提出財政整合計劃，就是開源節流，希望通過「三幾年」時間財政恢復平衡，同時提出發債，讓工務工程及新發展工程，用債券形式支持長遠發展。

他估計2024/25年度赤字「大概1000億樓下」，認為要進一步審視財政整合計劃，是否有空間更大力度推動。不過，他表示恢復財政收支平衡以節流為主，主要控制政府經常開支增長，工務工程先後緩急要排序，而思考開源措施時的原則是「能者多付」，譬如1月1日重新收酒店房租稅、高收入人士稅率稍微多收少少，對於普羅市民盡量減低影響。

陳茂波出席港台節目，聽取市民對預算案的意見（黃浩謙攝）

街市要收回成本 讓專營公司承擔2蚊優惠差額會影響票價

有出席諮詢會的市民表示，街市是市民生命之源，認為不應再加租。陳茂波指出，疫情期間都層推出不少逆周期措施，包括街市減租，但如今社會逐漸復常，政府都要收回成本。

就社會熱議的2元乘車優惠應否設限，有市民認為巴士、地鐵有社會責任，加上計劃對政府財政負擔很嚴重，認為可讓專營公司負擔一部分，例如不收全價。

陳茂波指，報章媒體都有不同意見，政府聽到聲音，勞福局就此做研究，有諮詢社會意見，會收集後作出研判及決定。對於專營公司承擔部分價錢，陳表示可能要考慮是否影響到票價問題。

陳茂波出席港台節台諮詢預算案（黃浩謙攝）

形容經濟增長穩中有進 呼籲大家要有信心

陳茂波發言時亦指出，目前主要問題是疫情後有赤字，同時要加大資源推動經濟發展。他形容首三季經濟增長「穩中有進」，不過幅度及速度沒有較預期快，並呼籲大家要有堅定信心。