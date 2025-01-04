2025預算案‧持更｜陳茂波：思考開源措施的原則是能者多付

新一份預算案已展開諮詢期，財政司司長陳茂波今早（4日）出席港台節目，與約一百三十名市民就新一份預算案交流意見。他在開場白中強調經濟增長穩中有進，不過幅度及速度沒有較預期快，目前主要問題是疫情後有赤字，同時要加大資源推動經濟發展。對於有商戶要求政府街市減租，陳茂波則回應指政府也要收回成本。



另外，有市民建議基於賣地反應欠佳，新財政年度可考慮提供賣地回贈和重推勾地表。陳茂波則表明絕不考慮賣地收入回贈，政府也無意重推勾地表，認為政府要掌握土地主導權。他又透露，思考開源措施時的原則是能者多付，減少對普羅市民的影響。



陳茂波出席港台節目諮詢市民對下年度預算案意見（黃浩謙攝）

【10:15】陳茂波指，今日是好機會直接交流，讓政府有機會了解大家關心的優次，以及將政策推行的因素向大家交代。他表示香港由治及興的階段，拼經濟謀發展提升服務質素是目標，目前主要問題是疫情後有赤字，同時要加大資源推動經濟發展。

他提及經濟狀況，經濟增長穩中有進，不過幅度及速度沒有較預期快，通脹率1.1%、失業率3.1%，形容社會穩定。樓價穩定、交投量上升，股票市場受外圍影響大；2023年股票一般，2024年股票市場不錯；訪港旅客較2023年增長30%，外國來的旅客增加40%，假期街上人頭湧湧；外國公司在2024年增加約1000間，未來創造職位不少，形容是幾好的進展，呼籲大家有堅定信心。無論人才企業都匯聚不少，資金都開拓新市場，尤其是中東地區，往後都要開拓新市場及資金來源，鞏固傳統產業、加速培育未來新動能，尤其創科相關。

莊太量（港台直播截圖）

【10:20】中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量出席同一節目，指基本上經濟運作沒有大問題，第一是GDP正增長、第二失業率低、第三通脹低，三個數字在任何經濟體都是健康。他表示香港有強項，例如旅遊、教育，但弱勢在零售，持續11個月負增長，可能港人北上消費。

【10:25】市民郭先生建議成立龐大度假村，例如建立水上服務中心，提供獨木舟等活動，吸引遊客；旁邊建立遊艇帆船度假村，吸引國際遊艇來設中心；旁邊設水療中心；旁邊設騎樂中心，培育人才。張先生又建議，本地科研、內地、東南亞可以在香港成立海外事業部，讓香港協助他們得到認證及落地香港，吸引人才技術落地香港。低空經濟方面，他建議內地技術企業吸引來香港研究，成為國際標準，出口國外。

【10:28】另一位張先生指商業物業首期較高，希望政府協助，促進零售投資。

【10:29】而香先生問及有甚麼方法幫助街市商戶，認為要減租不能再加租，大眾市民是街市生命之源，並邀請司長參觀大圍街市。

有街市商戶要求政府街市減租。（黃浩謙攝）

回應街市檔戶要求減租 陳茂波：政府也要收回成本

【10:31】對於發展度假村，陳茂波指，吸引高消費的客群是其中一個方向，亦包括遊艇相關；馬匹保育方面，會讓馬會檢視如何跟進。他又指香港品牌受人認可，他最近出差到歐洲、中東，中東，他們都想引進好的商品，香港是一個重要市場，檢測認證有部門加大力度進行。他指內地可以利用香港平台認證產品，令大家更信任產品。

至於協助商業物業按揭，陳茂波指會研究一下，明白中小企老闆經常搬遷、裝修費用都高。

街市問題，陳茂波大圍街市擋風門會跟進，租金方面之前有免租，但經濟復常政府都要收回成本，收租在所難免。

市民伍先生建議設奮身投資基金（港台直播截圖）

【10:38】市民吳先生表示，吸引外資方面很少談及令香港私人投資增加，如果沒有活躍的私人投資會失敗，香港靠公帑出糧有很多人月入超過10萬，要求他們一半投資香港，成立奮身投資基金，鼓動私人投資會有過千億，外國人士會蜂擁以來。

南區的健仔希望重推公屋租置計劃，能夠增加庫房收入，讓年輕加入不會因為收入超標影響居住權，不會影響向上流動。他指青年宿舍有不同合作機構，會否設更多、平的價錢讓年輕人有空間。

卓先生來自北區基層，北區是深度旅遊及環保概念，有紅花嶺的郊遊景點，但如何創造就業及配合機會，體會是周六日很多市民到北區行山，但網絡很差，很多地方收不到訊號，如何推動科創，會失先機，希望提升郊野網絡，讓年輕人發揮潛能。

孔先生表示上年賣地收入減少，建議新財政年度首三個月提供賣地優惠，譬如100億的地回贈5%，讓地產商每人0.5%回贈，市場很現實，如果有優惠有積極性，勾地、投地就可以賺5%。金融方面， 他表示發展債券加股票，港鐵收取利息不少，如果港鐵派5厘，可以拿1%回贈基金，香港金融市場有創業及新發展。

陳茂波出席港台節台諮詢預算案（黃浩謙攝）

【10:50】陳茂波回應鼓勵多投資的問題，指2024年投資已經增長2.7%，去年高息、地緣政治的壓力，去年上半年市況受影響，下半年減息周期見到投資增加，這方面與市場情況有關，政府監察中。

至於租置計劃重推會與房屋局商量；青年宿舍土地未足夠，要派輕重緩急，要先照顧公屋、居屋，要確保私人住宅樓宇供應夠，否則樓價飛升對社會影響大。而郊野訊號問題，他表示不少資源推動不同鄉村改善信號接收，大家要明白香港很多山，譬如更遠的地方，鋪設信號發射站不少成本，要逐步來。

陳茂波：絕不考慮賣地回贈 也不考慮重推勾地表

陳茂波又強調，賣地收入回贈絕對不考慮，勾地安排也不會考慮重推，因主動權不會在政府手上：「賣幾多、揀邊啲要審時度勢」，認為現時政策符合公眾利益。政府發債反映熱烈，絕大部分是機構投資者，部分超額認購3-4倍，歐美投資者對香港有信心，部分零售債券都較機構投資者多一些，有穩定安全投資選項，但都要考慮有甚麼投資選項給市民，如果市場有更吸引的，市民就不會認購很多，不需要貼更多東西，否則事件會複雜。

有一百三十名市民出席預算案諮詢會（黃浩謙攝）

有市民關注會否為2元乘車優惠引入限制

【10:54】市民嚴女士指不少有中年市民面對申請公屋沒有資格、居屋沒有錢，做幾十年嘢「竇都冇」，40-50歲土生土長要安居樂業，新加坡都要祖堂屋，點解香港冇呢？

梁先生指，香港品牌走出去外面有甚麼做法；政府指發展新興經濟，有多少配套，譬如電動車連充電樁都不足夠、低空經濟都沒有配套例如大廈有否航空燈。

自稱一念的市民希望大家有好好珍惜未來發展，貨幣方面希望提供清晰，欣賞司長的善心，但質疑借錢會否帶來負債。

另一名市民關注2元乘車優惠會否引入限制。

【11:00】陳茂波指中年人打拼多年沒有自置居所，房屋局很留心，但目前供應量不足，未來十年土地供應已經確保充足，屆時單位更多，大家中籤機會提高，是努力的方向。至於香港品牌走出去的工作多方面，他指特首及問責官員都帶代表團出訪外國，會繼續做。

他又指，電動車充電樁是有計劃讓屋邨安裝，讓大家方便，推薦的時候個別屋邨有困難，譬如部分人未必開車故不配合。財政司副司長黃偉綸領導低空經濟小組，會有政策措施建議，會跟進。

至於財赤與債項記賬問題。陳茂波表示，債項付出是為投資基建。但由於諮詢會上半部時間所限，陳茂波未能回應會否為2元乘車優惠引入限制。

陳茂波指本財政年度原預計的赤字只有481億元（黃浩謙攝）

陳茂波：思考開源措施以能者多付為原則

【11:10】諮詢會踏入第二部分，主要圍繞公共財政。陳茂波表示，過去數年應對疫情推出大量逆周期措施，保企業確保民生不受影響，導致政府出現赤字，為保持公共財政穩健，2024年年初預算案提出財政整合計劃，就是開源節流，希望通過三幾年時間財政回覆平衡，同時提出發債，讓工務工程及新發展工程，用債券形式支持長遠發展。

他原先估計2024/25年度赤字是481億，但資產市場表現不好，賣地收入減少，情況與市民置業時的考思類似，覺得樓市跌都會等一等，所以去年樓價下跌、租金上升，估計24/25年財政赤字較高，大概1000億樓下。他表示面對外圍複雜環境、利率高，要進一步審視財政整合計劃，是否有空間更大力度推動。

為了恢復財政收支平衡，節流為主，主要控制政府經常開支增長，工務工程先後緩急要排序，要思考開源措施時的原則是能者多付，譬如1月1日重新收酒店房租稅、高收入人士稅率稍微多收少少，對於普羅市民盡量減低影響。

【11:14】莊太量表示要研究問題的根，如果賣不了地要思考如何賣，要引入中小型、外國發展商，可能要拆地賣。激活樓市方面，他指部分樓例如300萬下的很多人投資，因為印花稅低。他表示，政府部分主管如果有10億，一定會用盡否則會被削減，認為可考慮如部門有錢剩，可以留下作為部門小金庫。

陳茂波（中）出席港台節目就下年度預算案諮詢公眾意見（港台直播截圖）

去年初發表的本年度預算案，原預計全年赤字為481億元，但陳茂波早前調整估算，指赤字將破千億元，其中一個原因是政府的土地收入遠低於預期。由於會是本港連續第三年錄得千億元赤字，有經濟學者提倡公務員應減薪至少一成，但有多名立法會議員則指公務員減薪會有漣漪效應，憂慮會進一步打擊經濟。