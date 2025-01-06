李家超：推動河套深港科創區發展　促進「一河兩岸」人員數據流通

行政長官李家超今日（6日）以視頻方式參與廣東省粵港澳合作促進會的會員代表大會致辭時表示，去年十月發表的《施政報告》提出一系列改革措施，服務大灣區建設。其中，將推動河套深港科技創新合作區發展，促進園區「一河兩岸」之間的人員、物資、資金、數據流通。此外，也將促進大灣區機場群協作，推動在大灣區全面構建現代化的綜合交通運輸體系。



李家超今日（6日）以視頻方式參與廣東省粵港澳合作促進會的會員代表大會（政府新聞處）

李家超指，三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，指出要發揮「一國兩制」制度優勢，深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。香港特區政府全力發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，積極對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略，融入國家發展大局，加強對外交流合作，為經濟注入動能。

他又指，粵港澳三地山水相連、同根同源，交流合作一直密不可分。廣東現代化產業發展蓬勃，澳門正推動經濟適度多元發展。香港是國際金融、航運、貿易中心，專業服務世界前列，香港積極與廣東、澳門優勢互補，服務更多企業「走出去」，同時把全球資金和人才「引進來」。他有信心，在國家大力支持和粵港澳三地攜手合作下，促進大灣區「9+2」城市人文交流的措施將繼續源源不絕。

他又指，大灣區建設除了需要政府推動，社會各界的交流也至關重要。廣東省粵港澳合作促進會在二○○九年成立以來，始終致力深化粵港澳民間交流合作。促進會成功搭建連接三地、匯聚智慧的高質量平台，為推動粵港澳大灣區融合發展發揮了積極的重要作用。