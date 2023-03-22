前廳交流會｜謝展寰：北部都會區可考慮設大型轉廢為能設施

立法會今早（22日）舉行前廳交流會，政務司司長陳國基帶領官員出席。陳國基稱今日的前廳交流會相當順利，第一次不用戴口罩，少了心理上隔膜。他指今日分6組討論，包括提升香港亞洲國際都會、日常生活議題、提升生活質素、融入國家發展大局。



3月22日立法會舉行前廳交流會，是首次不需要戴口罩的前廳交流會。（葛珮帆提供）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱議員有很多提議，例如優質旅遊服務吸引旅客，提及多做文化交流，讓香港成為中外文化交流中心。

環境及生態局副局長黃淑嫻稱早前向立法會提出首階段定額罰款意見，年中會有第二階段修例建議。她又指要配合國家的雙碳目標，力爭碳中和，會成立新的碳中和及可持續發展委員會，研究與鄰近地區合作。

葛珮帆認為北部都會區設焚化爐不影響周邊地區

民建聯立法會議員葛珮帆稱，與環境及生態局局長謝展寰交流較多，主要討論轉廢為能。她批評香港堆填區不理想，稱黨內早前到內地視察轉廢為能設施，要求謝展寰到內地洽談考察，希望有適合香港的設施。對於是否可做到零堆填，葛引述指謝展寰回應正面，指政府擬擴大曾咀的設施，北部都會區都可考慮設大型轉廢為能的設施。

葛珮帆又稱，交流會前與康文署討論救生員不足令設施不能全面開放，認為浪費資源，同時引述康文署稱考慮聘請全職救生員。

交流會上亦討論日本傾倒廢水問題，民建聯立法會議員何俊賢稱日本政府無恥，對此表達抗議。對於本港漁業，他指新界東有新的漁區，希望有漁業組織工作，又稱漁業基建比較慢，始終流於表面。

對於播錯國歌事件，民建聯立法會議員鄭泳舜表示十分失望，認為是接二連三影響國家聲譽，局方必須要處理事件，不可以允許再發生。他指冰協已作書面交代，相信港協暨奧委會都有會議討論，促請繼續向網上平台反映問題。

陳國基則表示，已經與Google作出多次交流，希望更正有關錯誤。他又稱Google政策列明會錯誤、違法的事項會予以更正，對Google沒有更正錯誤表示非常失望。他指要確保國歌不會出錯，因涉及每一個中國人，沒有中國人會對此感到高興。

民建聯立法會議員顏汶羽指，政務司副司長卓永興帶領下，環境衞生情況明顯改善，阻街情況亦大幅減少。他說牛頭角街市3個月捕獲超過150隻老鼠，成效顯著，建議政府盡快在不同鼠患黑點應用新設施及技術，持續有效地打擊鼠患。

新民黨立法會議員李梓敬則反映，香港應加強宣傳「好客之道」，鼓勵市民及商戶更友善對待遊客，並設立旅客投訴平台，相關投訴資料可對外開放。

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒則建議，善用時裝作為跨領域文藝載體，例如金像獎司儀能在頒獎禮上穿上本港時裝設計作品，既可展現香港的文化軟實力，同時為本港設計師提供舞台和機遇。

工聯會表示，在前廳交流會上就環保、城市、歷史紀念等議題提意見。會長吳秋北、議員陳穎欣及郭偉强均關注日本核廢水排放一事。吳秋北表示，香港進口不少日本產品，市民擔憂核廢水排放後對健康的影響，他促請政府全面審視現有檢查措施。郭偉强則要求成立政府跨部門檢視小組，長期監察生態環境變化及影響，並要全面獲得數據進行分析。

吳秋北又指，工聯會在會上亦提出對歷史教育的關注。他指他在人大會議上已提出在港設抗戰紀念館，因為香港仍未有完整的展覽館：「零零碎碎史料、地點，展示抗戰歷史」，但以國家級加強民族意識、國安、領土完整的展館未有，希望文化體育及旅遊局可積極配合。黃國重申，香港在國家近代史上有重要地位。

要求讓議員查閱兩電合約敏感數據

陸頌雄及鄧家彪則關注能源方面，陸頌雄表示，香港電費有增無減，指他在會上已向環境及生態局局長謝展寰提出意見，要求兩電增加透明度，如公布能源政策、合約條約、價格，若合約涉及敏感數據，可僅讓立法會議員查閱資料，讓議員把關。鄧家彪認為，若加大內地供港電力比例，不但可助香港盡快達至碳中和，亦可穩定香港電力供應。