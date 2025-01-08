卓永興：加強部門之間「一個政府」的概念　而非各自為政

施政報告提出成立「發展旅遊熱點工作組」及「促進銀髮經濟工作組」，兩個工作組的組長、政務司副司長卓永興表示，協調不同政策局及部門分工及主責，確保資源運用及比例合適，針對不同問題癥結，由領頭政策局或部門負責「擺平」。



他說一個問題可能牽涉不同部門，需引用不同法例、採取不同行動，大家講出道理，上下一心，加強部門之間的「一個政府」概念，不是各自為政。



11月7日，卓永興主持促進銀髮經濟工作組首次會議。（政務司副司長辦公室）

「促進銀髮經濟工作組」已舉行首次會議，卓永興在港台節目《盤點政策》表示銀髮經濟有龐大市場及商機，要推動消費及發展產業，特別是65歲以下的年輕長者有一定財力，要釋放消費力及勞動力。他舉例可以加強長者的職業配對工作，不論全職或兼職，也有助減少及紓緩人力不足。

去年11月8日，政務司副司長卓永興主持發展旅遊熱點工作組第一次會議。（政府新聞處）

卓永興說在銷售銀髮商品或服務方面，要迎合長者需要，例如針對長者牙齒咀嚼能力及胃納有限，可以推出份量少但多種類的食品，或參考日本推出容易咀嚼及吞嚥的軟餐，相信假以時日，超市也可能設立為長者而設的銀髮消費專區。