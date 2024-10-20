內地客窮遊　卓永興：不可只抱怨點解啲人唔使錢　業界應反躬自省

新一份《施政報告》提出設立「發展旅遊熱點工作組」，打造「必去」旅遊熱點。擔任工作組組長的政務司副司長卓永興今日（20日）表示，工作組將於下月首次會議，又強調打造旅遊熱點涉及多個政策局，工作組會組凝聚政府內部和社會，加速工作。



對於有業界反映旅客「窮遊」，卓永興認為，除了政府制定良好政策及環境，業界也要主動求變，「唔可以淨係抱怨，點解啲人嚟唔使錢」，認為業界應「反躬自省」，推陳出新，讓旅客找到「值得使錢」的地方。



政務司副司長卓永興今日在商台節目《政好星期天》透露，《施政報告》提出設立的「發展旅遊熱點工作組」，將於下月會召開首次會議，期望短期內做出工作目標。

談到工作內容，卓永興指，工作組將圍繞本港不同旅遊資源如美食、影視、島嶼等，發展新的旅遊項目及打卡點，例如考慮發展美食夜市等。

他又認為香港「區區有寶藏」，舉例指近期成為法定古蹟魯班先師廟，很有嶺南特色，雕塑的雕刻手工很好，很值得去看，指工作組會徵詢十八區意見，發掘這些寶藏。

+ 2

對於有業界反映旅客「窮遊」的情況，卓永興認為，除了政府制定良好政策及環境，業界也要主動求變，「唔可以淨係抱怨，點解啲人嚟唔使錢」，認為業界應「反躬自省」，推陳出新，讓旅客找到「值得使錢」的地方。

出席同一節目的文化體育及旅遊局長楊潤雄則指，「窮遊」是全球各地都正面對的問題，本港要突圍而出，要善用本港豐富的旅遊資源，發展其他地區難以找到的旅遊項目，例如《施政報告》提出的「海島遊」等，並要做好宣傳及配套，便利旅客。

談到「熊貓經濟」，楊潤雄認為是一大商機，又指不同食肆、商店，「都有人做緊」，政府亦正與IP公司商討，如何推出更多活動、IP等，從而帶動熱潮。

提到啟德郵輪碼頭的發展，楊潤雄指，碼頭原先規劃與周邊地區協同發展，但附近有部分土地由商業改為住宅，令現時前可作商業發展的地方不多。政府檢視方向提希望增加碼頭一帶的生氣，吸引本地市民到該處。

+ 1

楊潤雄又指，啟德郵輪碼頭在疫情前，已對旅遊業達到預期貢獻，過去碼頭出現過「一兩次」交通安排等問題，但現在基本上已解決。他又指，政府會透過行動吸引更多航線經香港或以香港為母港，但強調歸根究底，要首先令香港成為一個有吸引力城市。

《施政報告》提出要吸引中東客源，友善措施包括鼓勵的士車隊提供阿拉伯語服務資訊。卓永興指，社會上有人認為是要的士司機學阿拉伯語，是過份反應，認為的貼一句「歡迎來臨香港」、「你好嗎」，已經可以改善旅客印象，強調政府不會要求的士司機學習外語。

《施政報告》提及，去年提出的《文藝創意產業發展藍圖》未有如期公布，已指示文化體育及旅遊局盡快完成。楊潤雄指，有關工作已經做得七七八八，會適時交代，文創發展與旅遊業互相關連，例如旅客對本港茶餐廳文化有興趣，可增加他們來港意欲，會吸納業界意見。