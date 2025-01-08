啟德體育園開幕邀「四大天王」打響頭炮？　羅淑佩「賣關子」回應

啟德體育園料上半年啟用，社會關注如何促進本港文旅消費。選委界立法會議員周文港今日（8日）提出質詢，關注會否邀請享譽海內外華人群體的歌手，如邀請「四大天王」在體育園開幕典禮上辦大型演唱會，以打響頭炮。文化體育及旅遊局長羅淑佩「賣關子」未有正面回應，表示期待開幕時有多名本地體藝明星帶來精彩表演。



1月8日，立法會舉行大會，選委界議員周文港提問。（鄭子峰攝）

啟德體育園開幕活動備受關注，如何打響頭炮更值得留意。去年5月，周文港就已向文體旅局建議邀請不同年代的香港歌手，特別是「四大天王」作開幕表演，當時署理局長劉震表示會考慮。

今日周文港在立法會再提此事，局長羅淑佩無正面回應，但表示期待開幕時有多名本地體藝明星帶來精彩表演。她說會繼續與營運公司緊密合作，為開幕時善用體育園的設施做好準備。

1月8日，立法會舉行大會會議。圖為文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（鄭子峰攝）

羅淑佩又透露，本地及海外的營運機構，對在啟德體育園舉辦大型活動的興趣非常大，園方至今已經與逾200個本地及海外機構和代理人接觸、協商，預計舉行一系列大型體育及娛樂活動，詳情會主辦方會在第一季公布。