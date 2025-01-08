皇馬簽名會｜貨不對辦損港形象　羅淑佩研限制表現差機構租政府場

皇馬巴塞球星見面會貨不對辦風波，有球迷花費近七千元未獲合照簽名，紛向執法部門和消委會投訴。有議員關注連同去年初美斯缺陣事件，影響香港形象。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，如活動沒受政府資助或在政府場地舉辦時沒出事，但可能是旁支活動出事，規管方向之一可能是該機構日後需要租用政府場地時，會設下條款限制，「令到佢哋知道一次情況下喺香港做咗啲不合標準，或者令大家唔覺得滿意，以後可能租場會遇到困難，呢啲都係可以諗嘅方向」，同時會聯同消委會提醒市民注意。



1月8日，立法會舉行大會會議。圖為文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（鄭子峰攝）

有何計劃聯繫投資體育基金來港？羅淑佩：會主動聯繫

香港大力發展體育產業，新民黨立法會議員何敬康今日（8日）在立法會會議上提出質詢，指2017年至2022年間內地的體育產業的增加價值，年均增速高達13.5%，反之同期香港年均增長只有2.35%，促當局未來為體育產業化訂立績效指標，例如訂明增長數值。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，港府會考慮內地及其他地區的經驗，留意到內地體育規模不斷提升，亦有參考澳洲、新西蘭、英國等地，但不同地區政策目標不盡相同。羅淑佩指出，政府透過增加投放資源支持體育發展，2024/25年度體育開支為79億元，但產業化有不同元素，包括對精英運動員提供支援、市民觀賽意欲等。她續稱，全運會部分項目在啟德體育園舉行，料吸引內地、海外觀眾，港人作為主場觀眾也會參與，有助提高國民身份認同，會小心觀察分析啟德情況，為體育發展定下遠大目標。

1月8日，立法會舉行大會會議。圖為新民黨立法會議員何敬康。（鄭子峰攝）

何敬康追問指，局方有何計劃積極聯繫投資體育的基金來港，促進香港發展主場經濟。羅淑佩指會參考鄰近地區，主動聯繫海外機構。

1月8日，立法會舉行大會會議。圖為實政圓桌立法會議員田北辰。（鄭子峰攝）

皇馬簽名會損港形象 羅淑佩研限制表現差機構租政府場

實政圓桌立法會議員田北辰則指出，去年有「美斯之亂」、「半馬指錯路」等對「盛事」對香港造成很大傷害，促研究機制防止香港形象受損，例如監管合約的逃生條款等。

1月8日，立法會舉行大會會議。圖為文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（鄭子峰攝）

羅淑佩回應指，如活動受政府資助，會不斷檢視合約條款，研究機制，確保得到保障，絕對不可令香港聲譽受損。如活動沒有受政府資助，或者在政府場地舉辦時沒出任何問題，但可能是旁支活動出問題，「定價或條款方面未必係一般做法，會唔會可以連同消委會，對市民有特別提醒，呢個係一個方向」。

至於另一個規管方向，是與租場有關。

如果主體活動需要動用香港場地，過往經驗上令到我哋覺得有不足之處，我哋喺租場時候或者決定是否租場時，會唔會可以有條款令到佢哋知道，如果喺一次情況下喺香港做咗啲不合標準，或者令大家唔覺得滿意嘅情況，以後可能租場會遇到困難，呢啲都係可以諗嘅方向。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

她強調香港是自由港，歡迎不同商業機構來香港舉辦活動，對盛事表現總體而言都是滿意。