關愛隊工作報告未公開惹議　民政總署：統整表現後適當向市民提供

中文學生媒體《大學線》報道關愛隊「打卡」現象，欲索取工作報告不果，引發社會對於關愛隊服務的熱議。其後有傳媒要求索取全部關愛隊的「年度工作及財務報告」，昨日（8日）獲民政總署回覆指在統整所有有關關愛隊表現的資料後，會以適當形式向市民提供關愛隊績效指標的資料。



《香港01》正向民政總署查詢公開資料的時間、具體內容、KPI的達成情況。



民政事務總署（資料圖片）

早前中文大學學生媒體《大學線》有關關愛隊專題報道，披露關愛隊懷疑非成員穿制服「打卡」充場面，且民政處拒絕公開關愛隊工作報告，關愛隊隊長、民政專員等拒絕學生訪問。

報道刊出後，有傳媒周日（5日）向民政總署索取所有關愛隊的「年度工作及財務報告」，民政總署回覆表示，正全面統整所有有關關愛隊表現的資料以作檢討，審視各關愛隊是否達到KPI、獲得所期望的成果、提供符合小區區情需要的服務等，並將總結第一期的推行情況，就下一期作出安排。

《大學線》作關愛隊專題報道後，署理民政及青年事務局梁宏正到大埔運頭塘邨與關愛隊採訪長者。（民政事務總署Facebook）

民政總署昨日（8日）再回覆查詢指，每小隊的兩年資助金額平均為100萬元，署方訂立了以兩年為基礎的關鍵績效指標（KPI），目前各關愛都按指標進行工作，沒有不達標的情況。署方指在統整所有有關關愛隊表現的資料後，會以適當形式向市民提供關愛隊績效指標的資料。