控煙加辣的草案納上半年立法議程　今年立會換屆前處理24項法案

政府提交本年度立法議程，共24項法案，大部分上半年呈上立法會，下半年只提交追加撥款條例草案及簡樸房條例草案。其中，為控煙加辣的吸煙法例條草案，將於上半年提上立法會，由於措施惹議，當局由去年底押後至目標今年初交上立法會，至今未交代會否修改控煙十招的內容。



▼2025年立法議程一覽▼



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上半年提交上立法會的22條法案，包括備受關注的吸煙（公眾衞生）法例（雜項修訂）條例草案。（立法會直播截圖）

上半年提交上立法會的22條法案，包括備受關注的吸煙（公眾衞生）法例（雜項修訂）條例草案，醫務衞生局會修訂《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）、《應課稅品條例》（第109章）、《定額罰款（吸煙罪行）條例》（第600章）等條例，以推行一系控煙措施，進一步減低吸煙率和減少二手煙對市民的影響。

另一項受關注的是打擊濫用公屋的法案，房屋局上半年會提交2025年房屋（修訂）條例草案。（資料圖片）

另一項受關注的是打擊濫用公屋的法案，房屋局上半年會提交2025年房屋（修訂）條例草案，修訂《房屋條例》（第283章）及其附屬法例，加強對濫用公屋資源的執法作，並提高獲授權人員的執法能力，以有效調查和迅速起訴，更好地運用公屋資源。

下半年的焦點落在簡樸房條例草案，房屋局將會為落實住宅樓宇分間單位的出租制度建立法律框架，日後分間單位須滿足相關的最低標準，並獲認證為「簡樸房」方可出租。立法會換屆選舉將於年底舉行，主席梁君彥早前指會期可能會在十月結束。