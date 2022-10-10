抽起23條立法議程　葉劉稱時機未成熟　江玉歡料政府冀做好解說

政府修訂本年度的立法議程，抽起《基本法》23條立法，即本年度立法會期內不會啟動立法程序。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，相信政府抽起23條立法是因為有關政策研究尚未完成，時機未成熟。

選委界立法會議員江玉歡指，本年度會期多項議程需要較多時間討論，包括涉及土地發展以及防止殘酷虐待動物的法案等，相信政府希望先聚焦房屋問題。她估計政府也希望預留足夠時間，做好解說工作，減少社會爭拗。

//

江玉歡稱，房屋是本屆政府施政的重中之重，料政府希望急市民所急，聚焦討論土地發展政策，在適當時候做適當的事，「市民（在23條立法方面）唔係好急」。她希望政府做好準備才開展23條立法程序，預留時間做好解說工作，「所有具爭議性、對市民大眾生活有影響、會引起社會迴響的法律，一定要做足諮詢。」

狄志遠：市民有保留因對政府缺乏信心

新思維立法會議員狄志遠指，《港區國安法》已對國家安全有一定保障，不急需就23條立法。他希望社會氣氛盡量走向復和，政府也能把握這段時間做好基礎工夫，多與各界商量。他提到，市民對23條立法有保留，源於對政府缺乏信任，認為政府藉着立法損害市民的言論及集會自由。他希望政府應盡快處理好經濟民生問題，以表現爭取民心，相信有助23條立法的解說工作。