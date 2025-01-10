前立法會議員邵家臻不敵胃癌離世　享年55歲　親友社交平台致哀

社工出身、曾因佔中案入獄的社會福利界前立法會議員邵家臻，去年確診胃癌後，於近日再度入院，因病情惡化於周五（1月10日）離世，終年55歲。為社工出身的融樂會創辦人王惠芬也於社交平台致哀，她透露邵於周五凌晨0時41分離世。民主黨主席羅健熙在社交媒體發文悼念：「臻，再見了，未來見」。



邵家臻去年10月確診胃癌，近日因為胃癱等後遺症再入院。（邵家臻Facebook）

近日入院需插喉 周二展開「紓緩性治療」

邵家臻去年10月確診胃癌第三期，他近日再度入院，本周初曾在社交媒體發帖，顯示需插鼻胃喉及無法說話，照片所見其容貌非常消瘦，他至周二（7日）再公布 「紓緩性治療正式啟動」。

他周一（6日）曾在社交媒體貼上「關心香港教牧小組」對話截圖：「阿臻暫時講唔到嘢，也等緊一些化驗報告，請大家繼續為他禱告。」 據指出，牧師馬保羅曾到醫院探望邵家臻，並一起領聖餐，指「阿臻較疲累，但因要插鼻胃喉和病房環境嘈雜而難入睡，請大家懇切禱告記念」。 邵家臻曾發帖稱：「今晚瞓到三個鐘，當我贏可以嗎？」

2024年5月30日，47人案判決，前立法會議員邵家臻有到場。（廖雁雄攝）

邵家臻再在Facebook發帖文，相中節錄牧師提及最新病況，透露邵家臻「暫時講唔到嘢，也等緊一些化驗報告，請大家繼續為他禱告」。

圖為2019年4月24日，需要即時入獄的戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘由囚車送往荔枝角收押所。4人下車時各自向遠處記者微笑、揮手。（余俊亮攝）

社工出身曾當選立法會議員 佔中案入獄8個月

邵家臻為社工出身，曾任浸會大學社會工作系講師、2016年當選立法會議員，屬泛民主派一員。 他因2014年參與佔中而被控「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，2019年4月被判罪名成立，監禁8個月，健康開始急轉直下。

在入獄不足一天，曾因心跳急促及血壓高，被送往醫院檢查。至5月出院後送往赤柱監獄服刑，與另一名佔中案被告、同樣被判囚8個月的黃浩銘同囚 。

邵家臻自2007年起擔任浸大社工系講師，至2020年7月被校方通知不再續約，他批評校方打壓學術自由。

圖為2016年社福界邵家臻成功當選立法會議員。（李澤彤攝）

出獄後關注囚犯權益 創立石牆花但不久解散

基於曾因佔中案在囚的經歷，邵家臻加倍關注囚犯權益及獄中待遇問題，在2020年12月創立石牆花組織。至2021年9月宣布解散石牆花，他事後透露自組織成立以來，一直備受多方面壓力。2024年10月初，他因胃部不適求醫，其後確診胃癌。

邵家臻胃癌入院插喉再瘦10公斤

邵家臻上月透露手術後胃部出現輕癱狀態，聖誕節前夕因為西醫上門發現他情況很差，建議他再次入院吊鹽水及營養液，坦言慶幸聖誕時胃口正常。不過，身體繼續暴瘦，去年11月2日手術後出院，本身已暴瘦15公斤，到12月中體重再減多10公斤，只有63.6公斤。

邵家臻去年確診胃癌切半個胃 手術後暴瘦15公斤

邵家臻去年10月腸胃不適，本來普通科醫生跟他說是胃酸過多，服藥放鬆心情了事，惟幾天後嘔吐，轉看專科醫生。他說起初醫生診斷為胃炎，要服特效藥，但嘔吐反而加劇，轉往醫院求醫，「結果不是胃酸過多，不是胃炎，不是十二指腸阻塞，是胃癌。」入院第16天出院，邵家臻體重輕了15公斤。

翻查資料，他因佔中案還押期間，也曾入院進行「通波仔」手術。

2019年邵家臻因為佔中案入獄，曾經在還柙翌日由收柙所送院，因一條心臟血管阻塞程度高達九成多，緊急做「通波仔」手術。（資料圖片）

友人紛在社交平台致哀

王惠芬形容邵家臻為「我的戰友」，稱「那美好的仗，你已經打過了；該跑的路程，你已經跑盡了；當守的信仰，你已經持守了。」她祈願邵好好地在上主懷中休息。

多倫多大學社會工作學院教授曾家達形容，邵家臻為敬愛的朋友和同事，指對方於香港時間凌晨安詳離世，稱邵為一名真正的鬥士、社會工作者、活動家、政治家和信念堅定的學者，他將永遠是一種精神、一種聲音和一股強大的力量。