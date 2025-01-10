邵家臻病逝｜妻子發文指因胃癌手術後現併發症　稍後有安息禮拜

社工出身、曾因佔中案入獄的社會福利界前立法會議員邵家臻，去年確診胃癌後，近日再度入院，因病情惡化於今日（10日）離世，終年55歲。在其社交平台上，有以其妻Kelly署名發文指，邵因胃癌手術後出現併發症離世，她又稱有關安息禮拜的安排，稍後會另行通知。



邵家臻去年10月確診胃癌，近日因為胃癱等後遺症再入院。（邵家臻Facebook）

邵家臻妻子KELLY發文公布丈夫死訊（邵家臻FB截圖）

邵家臻妻子Kelly在亡夫社交帳號發文，指邵家臻於2025年1月10日凌晨零時41分，在親友的陪伴下，安詳離世。她指，邵因胃癌手術後出現併發症，雖然在病榻上經歷了艱辛，但始終堅持不懈，感受到天父的帶領與呵護，使他在困境中仍能保持內心的平安。有關安息禮拜的安排，稍後將另行通知。

邵家臻去年10月確診胃癌第三期，他近日再度入院，本周初曾在社交媒體發帖，顯示需插鼻胃喉及無法說話，照片所見其容貌非常消瘦，他至周二（7日）再公布 「紓緩性治療正式啟動」。

他周一（6日）曾在社交媒體貼上「關心香港教牧小組」對話截圖：「阿臻暫時講唔到嘢，也等緊一些化驗報告，請大家繼續為他禱告。」 據指出，牧師馬保羅曾到醫院探望邵家臻，並一起領聖餐，指「阿臻較疲累，但因要插鼻胃喉和病房環境嘈雜而難入睡，請大家懇切禱告記念」。 邵家臻曾發帖稱：「今晚瞓到三個鐘，當我贏可以嗎？」