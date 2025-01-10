習近平講話｜梁君彥：立法會要積極自我完善　提升議政效能

全國港澳研究會昨日（9日）舉辦「學習貫徹習近平主席重要講話精神」專題研討會，立法會主席梁君彥出席香港分場。他表示國家主席習近平向港澳和國際社會展示了中國堅定不移長期守護「一國兩制」的巨大決心，該「定心丸」有力釋除一些人士對「一國兩制」的疑慮，更極大鼓舞所有「一國兩制」的支持者。 梁表示，今屆立法會踏入最後一年，為香港打拼的步伐絕不會放慢，立法會亦會積極自我完善，提升議政效能，履職盡責。



梁君彥（立法會直播截圖）

梁君彥：習近平公開宣示「一國兩制」的核心價值 意義非凡

梁君彥表示，香港作為中國與世界互動的主要窗口、東西方交融的主要橋樑，其角色和功能正面對巨大挑戰。際此關鍵時刻，習近平公開明確宣示「一國兩制」的核心價值，意義非凡。

研討會上，港澳辦主任夏寶龍提及，習近平對澳門提出的「3點期許」和「4點希望」，同樣適用於香港。梁君彥表示認同，指立法會作為愛國者治港的重要一員，定當妥善並充分發揮其獨特憲制職能。他表示，立法會亦會積極自我完善，提升議政效能，履職盡責香港；又指各界只要主動識變、應變、求變，必能助力香港和國家蓬勃發展。

夏寶龍。（資料圖片）

夏寶龍寄語工商界體現「烈火金剛」品質 經民聯表示認同

夏寶龍昨日在北京出席全國港澳研究會舉行的專題研討會時，寄語港澳工商界體現「烈火金剛」的堅強品質。工商專業界代表政團經民聯認為，夏寶龍講話深刻闡釋了習近平提出的「三點期許」和「四點希望」，對香港、澳門及工商界未來發展提供重要啟示作用。

經民聯認同夏寶龍提及的「烈火金剛」精神，呼籲港澳工商界在當前複雜的國際形勢下，展現更強烈的愛國情懷，以實際行動推動港澳的經濟發展。經民聯表示，將團結帶領工商專業界，向外推廣香港良好的營商環境和發展機遇，對內大力推動粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，構建北部都會區及河套地區的規劃發展。

自由黨：積極推進工商界抓住機遇 用好中央惠港政策

自由黨認同夏寶龍講話，表示會全力理解並貫徹習近平提出的使命，支持特區政府積極改革，以更高效的方式推動「一國兩制」。自由黨表示，未來會做好團結社會各界的工作，積極推動工商界抓住機遇，更會充分利用好中央給予香港的一系列惠港政策，善用「一國兩制」下的獨特制度優勢。