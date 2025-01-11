一個人行街 羅淑佩有無食返串燒賣？$3叮叮慢遊港島｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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一個人行街，係咪先最愉快，人人有不同感受。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（11日）在社交網頁分享其冬日下滿足感洋溢的星期六，透露由於晚上才有活動，見新春將至，所以趁中午有一段小閒暇，就到上環永吉街買紅紙寫揮春了。那麼她又有否如《一個人行街》歌詞般「想吃就來吃，食返串燒賣」？羅淑佩在貼文指，每次到永吉街，她都會坐下來吃碗雲吞麵或牛腩河，更喜見麵家生意不錯。
羅淑佩今午在Facebook貼文稱「feeling relaxed at 電車（叮叮）」，形容是冬日下滿足感洋溢的星期六。
事緣她指由於晚上才有活動，中午有一段小閒暇，而新春將至，覺得是時候到永吉街買紅紙寫揮春了。
她指每次到永吉街，都會到有數十年歷史的唱片店逛逛，然後坐下來吃碗雲吞麵或牛腩河，並喜見麵家生意不錯，而街上糕點小檔和涼菓店也各有捧場客。
羅淑佩又稱行完街後，從上環乘電車去北角，形容才花3元便可「慢遊」慢遊港島街境，真的是偷得浮生，樂在其中。
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