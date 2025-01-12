共創明Teen第三期擬招募4000人　陳國基：今期內地研學團增至19個

政府的共創明「Teen」第二期計劃畢業典禮今日（12日）在啟德體藝館舉行。政務司司長陳國基表示，今期學員有機會參加雲南、四川、海南、湖南等19個內地研學團，親身體驗國家發展成就，又指計劃由政商民三方協作支持，未來一定可以「共創更多美好明天」，預告第三期共創明「Teen」計劃同樣招募4000人。



1月12日，政務司司長陳國基出席共創明「Teen」第二期計劃畢業典禮，並畫沙畫。（何夏怡攝）

今期內地研學團增至19個

陳國基出席畢業禮致辭時表示，感謝各界人士、導師與學員同行，幫助學員建立正向人生觀，讓計劃順利推行。他說，今期計劃學員有機會參加19個研學團，包括雲南、四川、海南、湖南、長沙、廣東佛山及清遠，學員可親身體驗國家的發展和成就。

陳國基對學員由最初的害羞，到現時學有所成感到欣慰，不少學員積極加入校友會，擔任青年委員，策劃和舉辦活動時有板有眼、揮灑自如，相信他們未來可以走得更高，看得更遠。

1月12日，政務司司長陳國基出席共創明「Teen」第二期計劃畢業典禮。（何夏怡攝）

共創明「Teen」第三期擬招募4000人

陳國基指現時計劃累計超過一萬人參加，並透露第三期準備得如火如荼，同樣計劃招收4000名新學員。他說，計劃由政商民三方協作支持，未來一定可以「共創更多美好明天」。

共創明「Teen」計劃由政務司司長領導的跨部門行動小組制定並推行，通過政、商、民合作，聚焦扶助來自弱勢社群家庭、尤其是住在「劏房」的中一至中四學生，並包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。

「計劃」的密集基礎訓練為期一年，通過師友配對和有系統的活動安排，包括迎新活動、基礎訓練、多元團體活動及內地學習交流團等，開闊學員眼界，建立正向的人生觀，為自己未來定下目標等。

1月12日，政務司司長陳國基出席共創明「Teen」第二期計劃畢業典禮。（何夏怡攝）

此外，「計劃」會向學員提供的5,000元啟動資金，在友師指導下實踐個人發展規劃。學員在成功完成「計劃」後，會獲發5,000元獎學金，可應用在「計劃」期間學會的理財觀念，自行決定用途。

1月12日，政務司司長陳國基出席共創明「Teen」第二期計劃畢業典禮。（何夏怡攝）

學員完成一年的密集基礎訓練後會自動成為「校友會」會員，繼續參與由「校友會」舉辦的不同類型活動及工作體驗或實習計劃，擴闊社交網絡及延續成效。