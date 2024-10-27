共創明Teen｜吃飯也戴口罩怕羞仔獲「友師」擴眼界　變外向做司儀

政府製作、用以呈現「共創明Teen計劃」學員成長與改變的微電影《信》，今日舉行首映禮，有多名計劃學員分享經歷，其中有連吃飯也要戴口罩的怕羞仔，在參與計劃後，變得勇於嘗試，化身活動司儀，這改變源於參加計劃時，他的「友師」帶他去玩、去參觀公司，「開闊咗眼界。」



政務司司長陳國基今日也有出席首映禮，他致辭時提到，計劃第三期將於本月31日推出，會招募4,000名學員，又指新一期計劃會加強友師培訓，並進一步推動計劃校友會的青年領袖，籌辦更多活動。



微電影《信》舉行首映禮。（政府新聞處圖片）

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阿銘：友師成日陪我參加好多唔同活動

阿銘在參加這個計劃前十分怕羞，甚至連吃飯也要戴口罩。參加計劃後，他大膽了很多，不但可以如常與人談天、分享，更成為了司儀。

他直言變化始於友師的陪伴：「友師成日陪我參加好多唔同嘅活動，仲帶我去玩同去書局買書，又帶我參觀佢嘅公司，開闊咗眼界。」對他來說，印象最深刻的是交流團，「我第一次參加交流團好興奮，認識咗好多朋友。之後團長更加搵咗我做活動司儀，一開始真係好緊張。」

阿銘在參加這個計劃前十分怕羞，甚至連吃飯也要戴口罩。經過計劃的洗禮後，他大膽了很多，不但可以如常與人談天、分享，更成為了司儀。（洪戩昊攝）

Davis獲友師鼓勵發揮所長 贏得短片比賽冠軍

另一位參加者Davis參加計劃前同樣是內向、怕羞的，他指自己參加計劃後變得更開朗、自信，「始終經歷咗好多嘢，又參觀咗唔同嘅行業同博物館。」其友師Arthur得悉他喜歡拍照和藝術，便鼓勵他參加不同比賽，結果他真的贏得一個短片比賽的冠軍。友師Arthur的一句說話令他印象深刻——「玩嘅時候盡情去玩，讀書嘅時候就盡情咁讀」。

Davis的友師Arthur得悉他喜歡拍照和藝術，便鼓勵他參加不同比賽，結果他真的贏得一個短片比賽的冠軍。（洪戩昊攝）

共創明Teen第三期本月底展開 招募4000名學員

微電影《信》由政府製作，由周大福慈善基金資助拍攝，著名導演吳煒倫編劇及執導，演員廖子妤和鄭淽月主演，全長22分鐘，另有剪輯成75秒精華版本，主要呈現學員參與共創明Teen計劃後的成長與改變。

政務司司長陳國基今日也有出席首映禮，與參與計劃的機構、導師、友師和學員等率先欣賞作品。勞工及福利局局長孫玉菡、周大福慈善基金主席鄭家成、Share for Good愛互送助理董事李鳳璽、教育局副局長施俊輝、社會福利署署長李佩詩等人均有出席首映禮。

陳國基致辭時指，相信計劃在各界的支持下，幫助更多年青人擴闊眼界，讓他們發揮潛能，建立正確、積極正向的人生觀。他也提到，計劃第三期將於本月31日推出，會招募4,000名學員，屆時，歷屆學員總人數將突破一萬人。他又指，新一期計劃會加強友師培訓，並進一步推動計劃校友會的青年領袖，籌辦更多活動。