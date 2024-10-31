共創明Teen｜今起至11.20招募第三期學員　預收4,000弱勢社群學生

政府​共創明「Teen」計劃今日（31日）開始招募第三期學員，預計招募4,000人，來自弱勢社群家庭、尤其劏房戶的中一至中四學生今日起可透過計劃流動程式報名，截止報名日期為11月20日。



陳國基早前與「共創明『Teen』計劃」杭州學習團參觀杭州國家版本館。（政務司司長辦公室）

共創明「Teen」計劃計劃由政務司司長領導的跨部門行動小組制定並推行，通過政、商、民合作，聚焦扶助來自弱勢社群家庭、尤其是住在「劏房」的中一至中四學生，並包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。

「計劃」的密集基礎訓練為期一年，通過師友配對和有系統的活動安排，包括迎新活動、基礎訓練、多元團體活動及內地學習交流團等，開闊學員眼界，建立正向的人生觀，為自己未來定下目標等。

共創明「Teen」計劃計劃由政務司司長領導的跨部門行動小組制定並推行。（資料圖片/夏家朗攝）

此外，「計劃」會向學員提供的5,000元啟動資金，在友師指導下實踐個人發展規劃。學員在成功完成「計劃」後，另會獲發5,000元獎學金，可應用在「計劃」期間學會的理財觀念，自行決定用途。

學員成功完成一年的密集基礎訓練後會自動成為「校友會」會員，繼續參與由「校友會」舉辦的不同類型活動及工作體驗或實習計劃，以擴闊社交網絡及延續成效。