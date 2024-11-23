共創明Teen空中之旅｜180名學員師友乘國泰體驗　陳國基登機交流

政府推動共創明「Teen」計劃，國泰航空連續第二年舉辦空中之旅活動，邀請超過180位計劃下的學員及友師登上飛機，從高空俯瞰香港景色，並在航機上品嚐飛機餐等。



政務司司長陳國基亦在機上與學員交流，他稱第三期共創明「Teen」已收到超過4,000份申請，超過初預期名額，連同首兩期學員，計劃已有超過1萬名學員。



國泰航空連續第二年舉辦空中之旅活動，邀請超過動共創明「Teen」計劃180位學員及友師體驗飛行之旅。（國泰提供）

國泰今日（23日）安排超過180名學員及友師參加空中之旅，讓學員體驗坐飛機經歷，並了解航空業。政務司司長陳國基也在機上共乘，並與一眾學院及友師交流。

陳國基稱，不少學員今日是第一次乘搭飛機，希望透過活動帶來難忘的飛行體驗。他又說，人才是航空業的基石，除了機師外，更有空中服務員、地勤人員、航空交通管制員、工程師等，每個崗位環環相扣，需要更多有志於航空業發展的年輕人加入國際航空樞紐的建設。

他又指，第一及第二期的共創明「Teen」計劃，共為大約6,800名中學生參與，提供密集訓練，加強其自信，建立正向的人生觀等，第三期已截止報名，已接獲超過4,000 份申請，超過目標名額，稍後會進行簡單的資格審查和甄選。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩則表，國泰在兩期計劃已策劃25個項目，並邀請了超過1,500名同學參加，稱希望透過特別體驗，令學員對航空產生興趣，繼而入航空業。