政黨倡開放籃球博彩　陳茂波有保留：影響年輕人　非正確方向

政府預料2023/24年度將錄得千億財赤，財政司司長陳茂波今晚（8日）在一個論壇上表示，香港正處於敏感時期，稍為敏感的議題已引起社會焦慮。他認為現時並非開徵新稅項的時機，例如有政黨倡議的籃球博彩合法化，並非正確的方向，在影響年輕人的同時，亦向社會發放錯誤的信息，誤以為政府目前資金不足，便不介意市民參與賭博。



財政司司長陳茂波2月28日公布2024/25年度財政預算案。（盧翊銘攝）

陳茂波：會令人以為政府財赤就不介意市民賭博

陳茂波表示，本港正面臨艱難的外圍環境，又稱香港處於敏感時期，現時並非開徵新稅項的時機。例如在他出席達沃斯論壇期間，有謠傳指香港將開徵資本增值稅，引起社會混亂。他不想揣測背後的動機，惟稍為敏感的議題，已足夠引起焦慮，因此他認為香港目前最需要穩定的環境，團結一致面對挑戰，解決當前的問題。

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被問到有政黨倡議增加博彩項目，例如開設籃球博彩以增加稅收。陳茂波認為並非正確的方向，對加開項目抱有保留。他解釋，若籃球賭博合法化將影響年輕人，亦向社會發放錯誤的信息，誤以為政府目前資金不足，便不介意市民參與賭博，以分一杯羹。

▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼

