領導尋找旅遊熱點小組　卓永興：不是交數、本屆政府工作不花巧

擔任發展旅遊熱點工作組組長的政務司副司長卓永興說，工作組找尋新旅遊熱點，需要有香港特色，並不是要交數或只追求數量，也要從旅客角度覺得具吸引力。



卓永興又強調，本屆政府的工作很實在、不花巧，而任何政府工作都會有改善空間，不會自滿，如果有做得不好的地方，會接受批評再改進。



政務司副司長卓永興領導發展旅遊熱點工作組。（政府新聞處）

卓永興在港台節目《盤點政策》中表示，近年旅客追求已經改變，想了解更多風土人情，他們走到「街頭巷尾」不等於不會消費，工作組需要找一些有新鮮感的旅遊熱點。被問到有聲音指有很多商舖結業，卓永興形容商界亦有「新陳代謝」，經濟有循環及會汰弱留強，市面有些商舖仍要排長龍，消費者會光顧有賣點及服務好的店舖。

至於開拓中東客源，他表示，要在推廣清真飲食方面下功夫，可考慮在東盟一些地方引進食肆或食物，並顧及旅客宗教需要，給予可以祈禱的地方等。

卓永興指本港街道及後巷較過去清潔（政府新聞處）

另外，卓永興又身兼地區治理專組組長，他指經過政府大量工作後，現時九成店舖都守規矩，店舖阻街有改善，街道及後巷亦較以往清潔。由政務司司長領導的地區治理領導委員會，交託了8項工作予專組執行，包括提升治安及道路安全等，相關工作在首年達標，會繼續工作。

安裝閉路電視後的半年內 助偵破49宗刑事案

他舉例說，去年全年在各區共安裝500多部閉路電視，在開始安裝後半年內，協助偵破49宗刑事案件，形容是較聰明的方法去改善市民生活。

本屆政府工作不花巧 若有做不好會接受批評再改進

卓永興強調，本屆政府的工作很實在、不花巧，政策上推出新猷，並多作宣傳，希望讓市民明白政府為他們服務。他又說任何政府工作都會有改善空間，所以不會自滿，如果有做得不好的地方，會接受批評再改進。