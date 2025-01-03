大欖隧道｜陳美寶：新收費已盡量回應市民訴求　需避免交通擠塞

政府5月底將收回大欖隧道專營權，收回後將實施三個時段的分時收費，私家車分別收45元、30元及18元。運輸及物流局局長陳美寶今日（3日）出席立法會《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》委員會會議，表示收費方案恪守用者自付和收回成本的原則，同時要考慮交通管理、避免交通擠塞，又認為收費建議已經盡力回應市民訴求。



大欖隧道口。（顏銘輝攝）

吳傑莊。（梁鵬威攝）

吳傑莊：市民期望收費再下調

會議上，議員關注收費問題，其中選委界立法會議員吳傑莊表示，市民期望收費再下調，認為政府收回隧道後維護成本應可與其他隧道產生規模效應。

陳美寶回應指政府以不少資源興建和營運隧道，認為收費建議已盡量回應市民需求。不過，她指政府採取開放態度，會適時檢視隧道費，亦希望新隧道費調節車流量，令大欖隧道保持暢通，紓緩屯門公路以至吐露港公路的繁忙交通。她預料新方案實施後，屯門公路在2026年繁忙時段每小時車流可減少300架次，另外吸引商用車輛使用大欖隧道。

運輸署12月4日公布大欖隧道新收費最終建議方案，提出分三個時段收費。

運輸署上月初公布最終建議大欖隧道收費方案，提出分三個時段收費，私家車最貴收費較現58元低，其中私家車繁忙時間收45元、一般時段收30元、非繁忙時間收18元；電單車三段收費分別為18元、12元及7.2元。另會參考過海隧道設過渡時段，即將轉換下個時段時，會每2分鐘不多於2元遞增或遞減。另外的士全日劃一收28元；商用車劃一43元。

至於星期日及公眾假期，私家車劃一收18元，電單車7.2元，的士則收28元。

至於分段收費，會在周一至周六採用分時段收費。屆時全日會劃分為繁忙時段、一般時段、非繁忙時段。繁忙時段分上、下午兩節，兩節之間屬一般時段，其餘屬非繁忙時段。繁忙時段與其餘時段之間，會有過渡收費。周日及公眾假期，不會分設收費時段，各車類全日劃一收費。電單車收7.2元；私家車為18元；的士及商用車分別為28元及43元。

▼大欖隧道分時段收費▼



繁忙時段：上午7時15分至9時59分、傍晚5時15分至晚上7時

一般時段：早上9時59分至傍晚5時15分

非繁忙時段：晚上7時01分起至上午7時15分