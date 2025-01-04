陳美寶：機管局即將公布擴展機場城市大綱 低空經濟試點接72申請
運輸及物流局局長陳美寶今（4日）發網誌展望明年工作，指機管局很快會公布擴大「機場城市」發展大綱，運輸局也會在今年公布「粵車南下」細節，會繼續加強本地與跨境道路接駁，其中包括北都公路的規劃等。她更指已收到72個低空經濟監管沙盒試點項目申請，內容涵蓋不同民生大小事項，會盡量豐富「監管沙盒」的不同應用場景。
「粵車南下」料今年公布細節
陳美寶在網誌提及，去年運輸局「最標誌性」的工作，必然要數三跑道系統全面投入服務，在機管局努力下，香港機場亦已大致回復疫情前的運力。她稱展望今年規劃，該局會聯同機管局擴大「機場城市」的發展規模超過一倍，打造其成為世界領先新地標，機管局將會很快公布擴大「機場城市」的發展大綱。
除此之外，她指「粵車南下」預期會在今年公布細節，亦會繼續加強本地與跨境道路接駁，其中包括北都公路的規劃，稱北都公路除了可釋放北部都會區各新發展區的發展潛力，亦會進一步完善香港北部跨境客貨運的道路連接，市民及旅客可便捷地透過優化的道路網絡往返主要陸路口岸，有助加強港深連繫和帶動發展。
低空經濟「監管沙盒」涉多個機構申請 包括大學、內地機構等
政府重點推行低空經濟，陳美寶稱局方已收到72個低空經濟「監管沙盒」試點項目申請，內容涵蓋不同民生大小事項，涉及多個內地及本地的機構、大學研究機構、公共機構及商業機構。她稱對於申請反應熱烈感到十分鼓舞，亦期待「低空經濟」百花齊放，局方會盡量豐富「監管沙盒」的不同應用場景，在不同方面推行試點項目，讓市民看得見、摸得著各項低空經濟發展，亦助力政府同步進行的各項規劃。
另外，她又提到正推動的東九龍、洪水橋/廈村及啟德三條綠色集體智慧運輸系統，其中啟德項目受惠於「雙創新」思維，將較原先估計提早三年能落成，政府團隊經過深入探討，亦確認在東九龍智慧綠色集體運輸系統加設藍田北站是可行的方案，可以讓服務涵蓋更廣的範圍，惠及藍田北的居民。至於洪水橋/厦村項目亦在上月20日，邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書，收集市場意見。
她又指雖只上任短短30日，但每日都過得十分充實，會與各部門攜手打拼，把握2025年新機遇。