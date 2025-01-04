陳美寶：機管局即將公布擴展機場城市大綱　低空經濟試點接72申請

運輸及物流局局長陳美寶今（4日）發網誌展望明年工作，指機管局很快會公布擴大「機場城市」發展大綱，運輸局也會在今年公布「粵車南下」細節，會繼續加強本地與跨境道路接駁，其中包括北都公路的規劃等。她更指已收到72個低空經濟監管沙盒試點項目申請，內容涵蓋不同民生大小事項，會盡量豐富「監管沙盒」的不同應用場景。



南航通航計劃提供來往廣州白雲機場及香港國際機場的直升機包機服務，圖為財政司副司長黃偉綸與我們同事跟南航通航舉行視像會議。（運輸及物流局）

「粵車南下」料今年公布細節

陳美寶在網誌提及，去年運輸局「最標誌性」的工作，必然要數三跑道系統全面投入服務，在機管局努力下，香港機場亦已大致回復疫情前的運力。她稱展望今年規劃，該局會聯同機管局擴大「機場城市」的發展規模超過一倍，打造其成為世界領先新地標，機管局將會很快公布擴大「機場城市」的發展大綱。

除此之外，她指「粵車南下」預期會在今年公布細節，亦會繼續加強本地與跨境道路接駁，其中包括北都公路的規劃，稱北都公路除了可釋放北部都會區各新發展區的發展潛力，亦會進一步完善香港北部跨境客貨運的道路連接，市民及旅客可便捷地透過優化的道路網絡往返主要陸路口岸，有助加強港深連繫和帶動發展。

國家自主研發的C919在今年元旦開始定航香港往來上海航線。（運輸及物流局）

低空經濟「監管沙盒」涉多個機構申請 包括大學、內地機構等

政府重點推行低空經濟，陳美寶稱局方已收到72個低空經濟「監管沙盒」試點項目申請，內容涵蓋不同民生大小事項，涉及多個內地及本地的機構、大學研究機構、公共機構及商業機構。她稱對於申請反應熱烈感到十分鼓舞，亦期待「低空經濟」百花齊放，局方會盡量豐富「監管沙盒」的不同應用場景，在不同方面推行試點項目，讓市民看得見、摸得著各項低空經濟發展，亦助力政府同步進行的各項規劃。

另外，她又提到正推動的東九龍、洪水橋/廈村及啟德三條綠色集體智慧運輸系統，其中啟德項目受惠於「雙創新」思維，將較原先估計提早三年能落成，政府團隊經過深入探討，亦確認在東九龍智慧綠色集體運輸系統加設藍田北站是可行的方案，可以讓服務涵蓋更廣的範圍，惠及藍田北的居民。至於洪水橋/厦村項目亦在上月20日，邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書，收集市場意見。

運輸及物流局局長陳美寶指機管局即將公布擴展機場城市大綱。（資料圖片/吳美松攝）

她又指雖只上任短短30日，但每日都過得十分充實，會與各部門攜手打拼，把握2025年新機遇。